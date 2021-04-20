«Котлы 2014-го показали, на что способны украинские добробаты» – Басурин

20.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

У защитника Донбасса в нынешней ситуации, когда эскалация может начаться в любой момент, варианта два – или умереть, защищая свою семью и землю, или победить.

Об этом в интервью RT заявил официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Добровольческие батальоны сейчас участвуют в перегруппировке сил?» – спросил журналист.

«А их, как бы, не существует – официально, этих батальонов. Остался один «Айдар», а остальные вошли в состав Нацгвардии или ВСУ. Именно отдельно, как они были, сейчас таких нет подразделений. Эти люди сейчас участвуют в перегруппировке сил, и Заявление Билецкого, которое было недавно, что давайте не ждать, что нам скажет президент, а кто не умеет, мы открываем лагеря под Киевом, выдадим оружие, научим воевать. А кто в состоянии и с оружием, приезжайте сюда. Здесь есть и представители «Азова».

Воюют плохо. Думаю, что весь опыт, который был у них – это кошмарить гражданское население, убивать, воровать, насиловать – вот это они хорошо умели. А воевать? Котлы 2014-го года показали, это же добробаты были основной силой тогда», – рассказал Басурин.

«Донецкие вооруженные силы готовы к войне?» – спросил репортёр.

«К войне всегда готовы, просто, как эта война будет проходить? Вопрос всегда в этом. Есть же человеческий фактор, его же никто не отменял. Ну, а с другой стороны, а нам деваться некуда, нам просто некуда деваться», – ответил представитель Народной милиции.

«Первый удар сможет армия сдержать? Мы не берём дальнейшие развитие войны», – уточнил журналист.

«Ну, опять же, какой удар может быть? Можно предполагать, что это будет массированный артиллерийский обстрел с различных систем, и реактивных, в том числе. Смять оборону и пройти дальше. Вот тут всё зависит, как у тебя оборудованы позиции, сможешь ты спрятаться в этом блиндаже или в лисьих норах, остаться в живых и принять бой. Тут вопрос-то в этом.

Прогнозы? У человека прогноз всегда один: он оптимист по натуре, он всегда хочет жить. Вы мало найдёте людей, которые хотят умереть, все хотят жить. Поэтому все будут стараться выживать. А так как за его спиной находится его семья и дети, ему просто деваться некуда, что он должен в этом окопе до конца находиться. Или умереть, защищая их, или победить – других вариантов нет», – поставил точку Эдуард Басурин.