Ковид-диссидент и коммунист-навальнист Рашкин подхватил коронавирус

18.05.2021, Москва, Елена Острякова

У депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина выявлен коронавирус.

Эта новость приобрела резонанс, поскольку Рашкин, который открыто декларирует свои симпатии к блогеру-уголовнику Алексею Навальному и является противником анти-ковидных мероприятий, в воскресенье проводил так называемую «встречу с избирателями», которая больше напоминала несанкционированный митинг на ступенях главного здания МГУ.

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Социальная дистанция на мероприятии не соблюдалась, средства защиты никто, включая самого Рашкина не надевал, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Коммунист на критику обиделся и назвал все СМИ, которые написали про его заболевание, «прокремлевскими помойками».

«Я же в своих умозаключениях пойду дальше (у меня же теперь и время есть порассуждать). И вспомню битком забитые в час пик вагоны метро, а местами и вестибюли тоже. Вспомним мартовский праздничный концерт в Лужниках, где выступал Путин. Туда что, только со справками пускали? Но «это же другое», да? И как-то сложно прокремлёвским господам сложить два и два и понять: если бы не постоянная вырубка парков и скверов, если бы не строительство магистралей прямо под окнами жилых домов в нарушение всех норм, генплана и здравого смысла, если бы не желание правительства ограничить просветительскую деятельность (в данном конкретном случае с МГУ), то и выходить-то людям было незачем. Но нет. Хорошая власть борется с причинами недовольства, плохая – с недовольными», – написал Рашкин в своем телеграмм-канале