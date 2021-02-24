Ковид косит американцев похлеще Вьетнама и мировых войн

24.02.2021, Москва, Олег Кравцов

На Соединенные Штаты приходится порядка 20 процентов мировых смертей от коронавирусной инфекции

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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«Показательная статистика: американцы составляют всего 4,25% населения Земли, однако на них приходится примерно 20% всех смертей от коронавируса в мире. В Нью-Йорке умер каждый трехсотый житель. В Лос-Анджелесе — каждый пятисотый. В одном из слабо населенных округов штата Техас — округе Лэмб — каждый 163-й. Треть жертв — обитатели домов престарелых», – отмечается в статье.

Примечательно, что столь мрачное развитие ситуации в самом начале специалисты не прогнозировали – ожидалось порядка 240 тысяч смертей.

«Ситуация развивалась стремительно: первая смерть от COVID-19 была зафиксирована в США 6 февраля 2020 года. К концу мая умерли 100 тыс. человек, к концу сентября — 200 тыс. К концу года в списке погибших было 300 тыс. человек, а в конце февраля 2021-го — уже полмиллиона. В итоге от COVID-19 жизни лишилось больше американцев, чем во время войны во Вьетнаме и двух мировых войнах вместе взятых», – указывает газета.

Впрочем, сейчас ситуация понемногу улучшается: так в среднем каждый день сейчас в США умирает примерно по 2 тысячи человек, хотя еще месяц назад этот показатель был почти в полтора раза выше.