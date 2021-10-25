Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
25.10.2021 11:24 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Медицина, Местная власть, Происшествия
Просмотров:

Ковид не отступает: В Крыму возросла нагрузка на морги

Крым закупит модульные холодильные камеры для хранения трупов, чтобы снизить нагрузку на стационарные морги....

Крым закупит модульные холодильные камеры для хранения трупов, чтобы снизить нагрузку на стационарные морги.

Об этом на совещании в Совмине республики заявил врио министра здравоохранения Константин Скорупский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По словам Скорупского, смертность в Крыму увеличилась в связи с заболеваемостью ковидом.

«С ростом заболевания новой коронавирусной инфекцией в Крыму отмечается рост смертности, соответственно, увеличивается нагрузка на все отделения судебно-медицинской экспертизы, паталогоанатомические отделения», – сказал чиновник.

«Уже на сегодня прорабатывается вариант приобретения модульного холодильного оборудования для того, чтобы разгрузить существующие и производить хранение тел умерших в более или менее надлежащем состоянии. Этот вопрос очень активно прорабатывается, я думаю, в ближайшее время будут выделены спецсредства отделениям судебно-медицинской экспертизы и будет приобретено мобильное холодильное оборудование», – завил Скорупский.

Отметим, что согласно официальной информации, уже на протяжении нескольких недель в Крыме ежедневно ковид уносит жизни порядка 15 человек.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть