Ковид не отступает: В Крыму возросла нагрузка на морги
Крым закупит модульные холодильные камеры для хранения трупов, чтобы снизить нагрузку на стационарные морги.
Об этом на совещании в Совмине республики заявил врио министра здравоохранения Константин Скорупский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Скорупского, смертность в Крыму увеличилась в связи с заболеваемостью ковидом.
«С ростом заболевания новой коронавирусной инфекцией в Крыму отмечается рост смертности, соответственно, увеличивается нагрузка на все отделения судебно-медицинской экспертизы, паталогоанатомические отделения», – сказал чиновник.
«Уже на сегодня прорабатывается вариант приобретения модульного холодильного оборудования для того, чтобы разгрузить существующие и производить хранение тел умерших в более или менее надлежащем состоянии. Этот вопрос очень активно прорабатывается, я думаю, в ближайшее время будут выделены спецсредства отделениям судебно-медицинской экспертизы и будет приобретено мобильное холодильное оборудование», – завил Скорупский.
Отметим, что согласно официальной информации, уже на протяжении нескольких недель в Крыме ежедневно ковид уносит жизни порядка 15 человек.
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