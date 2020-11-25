Ковид выкашивает ряды украинских полицаев

25.11.2020, Киев, Игорь Петров

Почти 2700 сотрудников Национальной полиции Украины болеют коронавирусной инфекцией.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил Руслан Горяченко, начальник Управления соблюдения прав человека Национальной полиции Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день у нас почти 2700 больных ковидом полицейских, которые пребывают в медучреждениях. К сожалению, 12 полицейских уже умерли от этой болезни», – сказал Горяченко.

На этой же пресс-конференции представитель Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов рассказал о проблемах, связанных с работой полиции во время пандемии.

«Некоторые действия полиции создавали социальную напряженность – кроме того, что люди переживали за состояние своего здоровья из-за собственно пандемии, были еще несоответствия в действиях полиции, например, выборочном использовании некоторых ограничительных мер. Например, если есть две торговые точки, одну закрывают, а другую – нет. Тут возникает вопрос о выборочности. Когда выясняешь почему так происходило, оказывается, что полиция не очень ориентировалась в нормативно-правовых актах, они постоянно изменялись и трудно было уследить за тем, что действует сейчас.

Отдельное возмущение вызывало когда полиция сама не придерживалась ограничительных карантинных мер. Мы приходили в отдел полиции, а полиция ходит без защитных масок, не дезинфицирует руки, общается с людьми не используя защитных мер», – сообщил координатор Ассоциации Сергей Перникоза.

Путаница в законах вызвана действиями парламента и кабинета министров, которые принимали решения, противоречившие законам Украины, в том числе, вводили ограничения на проведения собраний и прочее.

При этом так и не были решены ряд вопросов работы правоохранительных органов в период пандемии. В частности, не был разработан порядок проверки соблюдения режима самоизоляции для тех людей, которые приехали из-за границы но отказались устанавливать на свой смартфон специально разработанное для таких случаев приложение «Дій вдома» – полицейские, согласно действующим законам, не могут попасть в жилье человека без его разрешения, и если им не открывают дверь, должны просто уйти не убедившись, что человек действительно находится на самоизоляции.