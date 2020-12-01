Ковидный карнавал элитных слизней – в Крыму и Питере

01.12.2020, Севастополь, Платон Беседин

Причудливы дела корпоративные. 18 ноября Сергей Аксёнов своим указом – привет, ковид – запретил все массовые мероприятия с 20 декабря 2020-го по 15 января 2021-го. То есть, в первую очередь, выжжены, как не трудно догадаться, новогодние корпоративы, где и без коронавируса люди цепляют немало заразы.

Однако это не помешало спа-отелю «Мрия» – роскошно, запредельно дорого, гламурно – проанонсировать близящиеся тусовки на новогодних каникулах. Тут вам и концерты «Уматурман» с «Пиццей» и другие массовые движухи. А различные туроператоры – эти прекрасные честные люди с повышенной социальной ответственностью, угу – вовсю продают путёвки на предстоящие в «Мрии» мероприятия.

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В общем, будет весело и ковидно. Хотя после озвучивания данной проблемы отель поспешил убрать свои чудо-анонсы. Хотя туроператоры продажу путёвок на них не прекращают.

А меж тем кое-что уже состоялось. В Ледовом дворце отыграл пару петербургских концертов Василий Вакуленко (более известный как Баста), и социальные сети тут же возмущённо взорвались: на мероприятиях не были соблюдены антиковидные меры безопасности. Рэпер не согласился, зачитал текст с бумажки: мол, всё о’кей, а виноваты завистники, распускающие гнусные слухи. Впрочем, это не спасло Басту от осуждения его деятельности на самом высоком уровне (Мишустин высказался, на секундочку). Правда, наказали пока, к сожалению, Ледовый дворец, а не самого рэпера.

Масштабы тусовок – с Бастой и в «Мрии» – разные, конечно, однако в основе их одно – патологическая жадность и нежелание жить, как все. Вся эта развлекательная деятельность давно уже представляет собой подленький бизнес, где действуют едва ли не криминальные законы. Мол, не суйся на нашу территорию – или будет плохо! А зритель в такой ситуации выступает кем-то вроде акционера «МММ», которого вполне успешно обманывают снова и снова, а он отдаёт денежки шулерам и аферистам.

Да, можно спросить: а чего они, эти самые зрители, собственно, сами прут на подобные мероприятия? На тот же концерт Басты, к примеру. Ведь пришли, не побоялись. Ответ прост. Помните старую пословицу? «Римские сенаторы по отдельности – умные люди, но вместе они сборище дураков». Эффект толпы – или эффект заражения, говоря научно – никто не отменял. А в это странное и жёсткое время – особенно. Люди слишком долго жили в эпохе развлечений, чтобы отказаться от них сразу.

Этим, к слову, и отличаются последние времена (последние, с точки зрения эсхатологии). Когда люди во время эпидемии, пандемии, любого иного глобального бедствия вместо того, чтобы задуматься, а, может, мы что-то делаем не так, продолжают жить, как жили раньше – грешно. И стоп: это не умничанье, не философствование, а практический механизм. Выздоровление начинается с признания ошибок.

Что же касается наших артистов и индустрии развлечений, то это, пожалуй, самая наглая, самая безответственная среда, где люди буквально делают деньги из отравленного воздуха. Зажравшиеся персонажи, которые вещают о большой работе, вдруг разнылись, как им сейчас в пандемические времена тяжело. Причём, воют самые зажравшиеся. Миллиончика, другого мне не хватает.

Может вы это, господа басты и меладзе, расскажете кемеровским шахтёрам, уходящим в забой? Или врачам, работающим в «красной зоне»? От них, к слову, нытья куда меньше, чем от тех, кто по какому-то нелепому стечению обстоятельств назвал себя элитой страны и прочими красивыми словесами. На самом же деле они лишь разной степени жирности слизни, паразитирующие на глупости и лени общества. И если пандемия поуменьшит их аппетиты, то и отлично.