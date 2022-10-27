Ковитиди: Крымская прививка в России не сработала, теперь очередь СВО

Новости Украины

Бывшая украинская чиновница Ольга Ковитиди, а ныне сенатор от Крыма, выступила с оригинальными разъяснениями относительно того, чем является спецоперация для России.

Свою версию Ковитиди озвучила в рамках круглого стола Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ковитиди объявила, что в Крыму, по ее данным, отсутствует проблема уклонистов – по сравнению с другими регионами РФ, и объяснила такую ситуацию политической грамотностью крымчан, имевших опыт нахождения в прозападной Украине.

«Говорят, есть проблемы у 30-35-летних, я сейчас, будучи в России, это вижу. Это потерянное поколение в плане многих вопросов, но в Крыму его нет. У нас это поколение как раз было в период самого разгара и подъёма этой антиукраинской прозападной политики. Поэтому у нас это самые активные ребята, которые добровольцами идут на Донбасс. Они и в Запорожье, и в Херсоне. Поэтому мы говорим о том, что все уклонисты, мягко говоря, откуда они взялись, с Луны их сбросили, это десант англо-американский? Нет, их вырастили в РФ. Вопрос самим себе: почему их вырастили? У нас много министерств, много общественных организаций, институтов, но поколение-то выросло. Значит, мы сами себе (я говорю – «мы», хотя, мы не были в тот период Россией) должны поставить жирную двойку, и сказать: в этом мы виноваты», – сказала сенатор.

Далее Ковитиди развила свою мысль о роли высших сил в происходящих драматических событиях.

«Говорят о сохранениях традиции в условиях жесточайшего давления, мы в Крыму сохранили, и мы очень хотим сделать, чтобы мы были как инъекция. Мы, Крым, надеялись, что за 8 лет мы будем оздоровительной инъекцией в российское общество в части тех проблем, которые существуют, но этого не произошло. Говорят, что всё, что происходит, всё от Бога. И, поверьте, эта спецоперация, она тоже вовремя. Господь послал инъекцию воссоединения Крыма с Россией, российское общество не приняло эту инъекцию, оно её поглотило и справилось, и продолжало болеть. И теперь военная спецоперация – это последнее, что может сделать Господь всем нам (мы светская площадка, но, тем не менее), это последнее, что Он может сделать для нас, для того, чтобы спасти наше больное общество», – сказала сенатор.