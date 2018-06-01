01.06.2018, Москва, Елена Острякова

1 741 просмотров

Ковтун доказал, что ФСБ бессильна перед украинским абсурдом

Украинский политолог Вячеслав Ковтун считает, что история с фейковым убийством в Киеве беглого российского журналиста Аркадия Бабченко развеяла миф о всесильной ФСБ.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Почему ваш Следственный комитет на основании сообщений СМИ в тот же вечер возбудил уголовное дело? Это провал ФСБ. Оно, имея такие длинные щупальца, не смогло через своих агентов узнать, что оказывается он живой. Вы должны были это знать, у вас же самая мощная разведка мира. Плохо работают! Вы повелись на развод. Оказывается ваши спецслужбы – бумажный тигр», – сказал Ковтун.

Его обвинения прокомментировал экс-нардеп Украины Владимир Олейник.

«Считайте, что вы поговорили с Порошенко. Представьте, как тяжело украинскому народу. Страной управляют моральные уроды и прохиндеи. Они пробили дно и ушли в потусторонний мир», – сказал Олейник.