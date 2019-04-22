Ковтун понес верноподданническую ахинею уже в адрес Зеленского

22.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Владимир Зеленский якобы настолько могущественен, что с лёгкостью может устроить государственный переворот на Украине.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил Вячеслав Ковтун, называющий себя украинским политологом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Переход власти не затянется. Меньше чем через неделю ЦИК опубликует официальные итоги, и, я думаю, в десятых числах мая он вступит в должность, и дальше уже будет действовать, исходя из того, что он получил громадный кредит доверия от народа – 73% ни один президент, избранный на Украине, начиная с Кравчука, столько не получал. Поэтому любой его призыв будет услышан.

Если он скажет народу: «Идите к парламенту и попросите, чтобы они ушли», это будет выполнено. Я не хочу даже прогнозировать это, но у меня нет никаких сомнений, что Зеленский без каких-либо проблем получит все рычаги власти.

Поздравление Дональда Трампа только институализировало его победу. Это значит, что уже весь цивилизованный мир уже рассматривает Зеленского как нового руководителя Украины», – поспешил Ковтун похвалить нового господина.

Однако донецкий историк и политолог Владимир Корнилов выразил мнение, что Владимир Зеленский в ближайшее время станет перехватывать рычаги управления страной, потому что для него это опасно.

«Зачем ему спешить? Сейчас 30-40 дней ему нужно готовить команду, кто будет главой МИДа, Минобороны, договариваться с различными фракциями и политическими группировками, и, конечно, формировать политическую партию под парламентские выборы. Но спешить с перехватыванием политических рычагов не надо, потому что он и сейчас может комфортно критиковать Порошенко, власть, а затем, до парламентских выборов, жить этой критикой и набирать себе популярность, критикуя своего предшественника.

Сейчас легче всего взять, и заявить: «Мы нахрапом заставим Луценко уйти в отставку», и что дальше? Порошенко будет представлять своего нового генпрокурора, пока Зеленский не пришёл, который не может прийти и сказать: «А вот это будет народный генпрокурор», – добавил эксперт.