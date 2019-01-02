Ковтун появился на украинском ТВ и начал оправдываться

02.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Скандально известный украинский «эксперт» Вячеслав Ковтун, чье имя накануне было включено в список врагов режима на сайте «Миротворец», появился в эфире украинского ТВ, где принялся убеждать в пользе своих поездок на российские ток-шоу.

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«С 2014 года я начал ездить в Россию и принимать участие в российских программах. Я считаю, что украинская точка зрения должна быть услышана. Возможностей украинского телевидения, радио – абсолютно недостаточно. Потому даже через такой канал связи, который имеет свои абсолютно негативные моменты, это может быть услышано.

Я считаю, что украинская точка зрения, благодаря, в том числе и моей позиции, которая всегда ясная и понятная, которая опирается и на государственные интересы Украины, и на официальную точку зрения, услышана не только в России, но и во всех странах СНГ, в которые транслируется российское телевидение, в странах Европы, Соединённых Штатах, и так далее», – похвастался Ковтун в эфире телеканала NewsOne.

«Я считаю, что российские телеканалы на территории Украины видят 10-12 процентов зрителей, не больше. Если говорить про российскую пропаганду, то она направлена, прежде всего, на внутреннего зрителя внутри Российской Федерации», – добавил украинец.

Ковтун уверяет, что никаких денег за участие в российских передачах не получает, однако, по его же признанию, постепенно закрывает свои счета на Украине.

«Компенсация идёт за билет, за проживание, и за такси туда-назад… За 4 года, которые я там находился, я не купил квартиру ни в Москве, ни в Киеве. Я не поменял автомобиль. Только старые украинские счета, которые позволяют мне жить, я постепенно закрываю. Этого достаточно», – сказал он.

Также Ковтун не забыл похвастаться своей популярностью, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«За эти годы я выработал имидж и брэнд. Признание и оценка людей абсолютно позитивная. Они все говорят: «Мы не согласны с твоей позицией, но мы отдаём должное тому, как ты защищаешь свою страну, твоему патриотизму, изобретательности», и так далее.

То есть те из украинцев и россиян, которые сначала относились негативно, смирились с тем, что я являюсь фактом, моя популярность перебивает попытки порочить Украину. Если у телеканала стоит вопрос: приглашать меня или прислушиваться к петициям и требованиям этих украинофобов и предателей, которые перебежали туда, то они выбирают меня», – резюмировал он.