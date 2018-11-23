Ковтун радуется: отныне протесты против НАТО и ЕС будут вне закона

23.11.2018, Москва, Владимир Гладков

После того, как курс на ЕС и НАТО будет закреплён в украинской Конституции, действия всех несогласных с таким курсом будут преследоваться, как антиконституционные и пресекаться как измена Родине.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский политолог Вячеслав Ковтун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Сегодня действительно благая весть. Триста одиннадцать народных избранников проголосовали во втором чтении за изменение в Конституции, в первом чтении проголосовали ещё 20 сентября по предложению президента нашей страны, и сегодня наш курс на членство в НАТО и ЕС стал нормой Основного Закона», – торжественно объявил украинский гость.

«Теперь любые поползновения врагов, предателей, пятой колонны, российских прихвостней там или здесь будут пресекаться как измена родине», – злорадствовал Ковтун.

«Триста одиннадцать проголосовали? А куда ещё сорок дели, вы их расстреляете?», – поинтересовался ведущий Владимир Соловьёв.

«Я думаю, что они скоро подадут заявления, что тоже голосовали, но их голоса не были учтены. Они присоединятся к большинству», – уверен Вячеслав Ковтун.