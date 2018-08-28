Ковтун заявил, что не беда – в США есть ещё сто «маккейнов»

28.08.2018, Москва, Владимир Гладков

Американский сенатор-русофоб Джон Маккейн ушёл в мир иной, но дело его живёт.

Об этом в эфире программы «Время покажет» на НТВ заявил украинский политолог-пропагандист Вячеслав Ковтун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Джон Маккейн ушёл, но дело его живёт. Сто сенаторов готовят новые антироссийские санкции. Это те люди, которые не дадут российской гибридной войне распространиться на территории Украины и США», – заявил украинский пропагандист.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», в одном из эфиров до смерти Маккейна Ковтун в припадке русофобской истерии обещал, что Россия ещё «захрипит от санкций».