Ковтуну грозит 15 суток по новому российскому закону

24.01.2019, Москва, Галина Шершнева

Под действие закона о блокировке материалов, оскорбляющих общество и госсимволы РФ, который сегодня в первом чтении приняла Госдума РФ, должны в первую очередь попасть украинские участники ток-шоу на федеральных каналах.

Об этом заявил депутат от ЛДПР Александр Шерин. Украинские спикеры, по его мнению, «выражают неуважение к обществу, говоря на федеральных каналах, что Россия оккупировала Крым».

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«Закон, устанавливающий ответственность, не может иметь обратной силы. Соответственно он вступит в силу с момента публикации, либо в другой срок, если мы его установим», – ответил докладчик Павел Крашенинников.

Тему продолжил депутат от «Справедливой России» Олег Нилов.

«Народ оскорблен и унижен. Разве не унижение получают каждый день миллионы наших телезрителей с экранов федеральных телеканалов? Там бандеровщина, там местные фашиствующие элементы растаптывают Россию, наших ветеранов. Давайте за это наказывать не только засланных казачков, но и редактора хоть одного на 15 суток посадим», – предложил Нилов.

В качестве наказания за противозаконные действия законопроект предусматривает штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток.