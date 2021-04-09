Козак делает сильный ход. Украина занервничала

09.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Вчерашнее предложение замглавы кремлевской администрации Дмитрия Козака сделать публичными переговоры по Донбассу невыгодно Киеву, поскольку покажет, кто на самом деле срывает минский процесс.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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Так, Козак предложил проводить переговоры в виде, например, открытых интернет-трансляций.

Предложение сделать переговоры публичными можно считать беспрецедентным. Действующие и довольно высокопоставленные российские дипломаты, попросившие не называть их имен, в беседе сказали изданию, что это предложение носит беспрецедентный характер.

«Такого не бывает ни по одним переговорам. Нигде такого нет. Это не дипломатическая практика. Сначала проходят переговоры, а потом обнародуют их результат. Но Козака можно понять — его все время перевирают, а Россию обвиняют в том, что это она все блокирует»,— сказал один собеседников.

Еще один источник в российских госструктурах, занимающийся украинским направлением, рассказал, что к мысли сделать переговоры публичными Козак пришел не сразу.

«Он прекрасно понимает, что такое переговоры и что такое конфиденциальность. Но в этом случае ему надоели игры с несоблюдением договоренностей»», – говорит собеседник.

Он напомнил, что о скандале годичной давности, когда Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак на личной встрече договорились создать консультативный совет, где представители ЛДНР и Киева могли бы договариваться по политическим и юридическим вопросам. Договоренность была скреплена подписями, причем Козак и Ермак даже поставили под ней резолюции «согласен». Но в итоге Ермак свою подпись отозвал.

«Козаку все это надоело. На него пытались всех собак повесить, и он решил: раз так, то, давайте, теперь все будет публично», – объясняет источник газеты.

— пояснил собеседник.

В свою очередь киевский политолог Владимир Фесенко, обслуживающий интересы офиса президента Украины, фактически выступил против публичности.

«Тогда переговоры потеряют смысл. Будет как с заседаниями парламента, где депутаты работают на картинку. Будут демарши, срывы заседаний и взаимные обвинения. Публичность превратит их в пропагандистское шоу, и придется параллельно с этими переговорами устраивать еще одни в закрытом режиме», – заявил Фесенко.