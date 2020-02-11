Козак не поможет Украине вернуть Донбасс

11.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Якобы хорошие отношения глав администрации президентов России и Украины – Дмитрия Козака и назначенного сегодня в Киеве Андрея Ермака – не помогут Украине вернуть Донбасс до выполнения «Минских соглашений».

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Сергей Михеев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам эксперта, «слива Донбасса» с назначением Ермака не произойдет.

«Разговоры о том, что Ермак с Козаком в хороших отношениях? Во-первых, я думаю, что не стоит преувеличивать эти хорошие отношения, во-вторых, смысл не в отношениях, а в том, что конфликт на Донбассе упирается в концептуальные трудности. А они заключаются в простые вещи – то, что нужно для разрешение конфликта на Донбассе, в том числе, реализация «Минских соглашений», а этого администрация президента Зеленского делать не собирается.

А любое другое решение типа слива Донбасса или что-то в этом роде под чьи-то хорошие отношения было бы, скажем так, серьезной ошибкой и чревато катастрофой во внутренней политике России. Поэтому я бы вокруг этого назначения Ермака не танцевал ритуальные пляски, потому что вопрос это намного более серьезный и глубокий, чем личные отношения Ермака с кем бы то ни было, пусть даже с Козаком», – заявил Михеев.