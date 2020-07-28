«Козак прийде» – новая страшилка для украинцев

28.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Россия мало того, что не откажется от Донбасса, но ещё и сделает всё, чтобы реализовать на Украине молдавский сценарий.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет у России никакого интереса, исходя из фундаментального анализа тех процессов, которые сейчас происходят, терять контроль над оккупированной частью Донбасса. Зачем им это делать, если они наоборот стремятся получить контроль над всей нашей страной?» – отметил Тука.

При этом он напомнил, что «главным идеологом и конструктором так называемой ПМР» является замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, ныне курирующий украинское направление.

«Сначала Козак предложил прямые переговоры между Тирасполем и Кишинёвом, после этого был разработан так называемый меморандум Козака, который предусматривает несимметричную автономию, когда небольшая часть Молдовы, которая называется ПМР имеет возможность, войдя в состав всей Молдовы, на правах автономии, федерации, получить право блокировки всех внешнеполитических и внешнеэкономических решений центральной власти всей страны.

После этого был длительный период, когда Молдова не соглашалась с этими решениями, Россия начала играть в долгую, используя все рычаги влияния, включая и экономические, и политические, и коррупционные, и медийные средства, и в конце концов добилась того, что через 20 лет победу на президентских выборах в Молдавии одержал пророссийский президент Додон», – рассказал экс-хамминистра.

«Но дело в том, что Молдова была премьерской республикой, полномочий у премьера было значительно больше, чем у президента страны.

И после победы Додона непосредственно под патронатом – у меня нет доказательств, что Козак принимал участие непосредственно в разработке спецоперации, но то, что он стоял в качестве консультанта и идеолога, у меня нет – был фактически совершён государственный переворот в Молдавии, был изгнан действующий премьер-министр вопреки закону, и все полномочия премьера получил пророссийский президент Додон.

В конце концов Россия получила полный контроль над этой страной. Я абсолютно прогнозирую, что есть желание таким же образом играть на Украине в долгую, абсолютно симметрично реализуя тот же самый сценарий, который удалось реализовать в Молдове», – добавил Тука.