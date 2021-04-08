Козак рассказал, как пугал Украину Януковичем

08.04.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Россия предложила ввести в переговорный процесс по Донбассу бывшего президента Украины Виктора Януковича в 2019 году, когда украинская делегация попыталась сломать действовавший формат встреч.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве рассказал заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нас и Украина, и Германия с Францией пытаются вернуть к обсуждению фундаментальных причин кризиса, и, исходя из их представлений, попытаться его урегулировать. Мы считаем, что обсуждение фундаментальных причин закончилось в 2015 году подписанием Минских соглашений…

Летом 2019 года украинская сторона предложила, чтобы, «исходя из фундаментальных причин кризиса», стороной переговоров были не власти ЛДНР, а депутаты, которые были избраны на последних украинских выборах.

Хорошо, давайте попробуем. Только если вам сейчас предложат, «исходя из фундаментальных причин кризиса», чтобы за стол переговоров посадили президента, который был избран в 2010 году. Сразу желание обсуждать «фундаментальные причины кризиса» пропало», – рассказал Козак.

Он пересказал еще один эпизод переговоров 29 марта, когда украинская сторона настаивала на формулировке «стороны конфликта» без уточнения. Тогда Козак предложил им выбрать «стороны» из вариантов: РФ, Франция, США. В ответ украинцы сказали, что знают стороны, но записать не могут. Это осталось в протоколе.

«Они очень любят упражняться в юриспруденции. Доходят до юридического кретинизма. Никто не запрещает выйти из Минских соглашений. Имеют право. Их это не устраивает. «Мы привержены Минским соглашениям». Если дальше такая линия Украины и ее партнеров будет продолжаться, договориться невозможно будет ни о чем», – сказал Козак.