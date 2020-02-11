Козак – символ «заморозки» конфликта, а не уступок Украине

11.02.2020, Киев, Игорь Петров

Недавнее заявление нового главы Офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что заместитель главы администрации президента России Владимира Путина Дмитрий Козак больше настроен на диалог с Украиной, чем помощник Владимира Путина Владислав Сурков, основаны на внешних впечатлениях от поведения Дмитрия Козака и не соответствуют его реальным действиям в части решения вопросов региональных конфликтов.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил эксперт-международник Украинского анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

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«Впечатления Ермака о Козаке опираются на эпизодические встречи, мнения экспертов и интервью – той информации, которая есть в Интеренте. Возможно, эти впечатления Ермака также определяют представление о Козаке у президента Владимира Зеленского.

Вместе с тем, если говорить, насколько эти впечатления соответствуют реальности, то здесь может иметь место ошибочная интерпретация фактов. Из чего следует, что он менее конфликтен в отношении Украины? Это просто поведенческие особенности. Один политик (Сурков) более экспрессивен, склонен проводить спорные сравнения, ставить острые вопросы, спорить. Другой (Козак) реагирует на все достаточно спокойно, флегматично.

Но это не значит, что они – не единомышленники. Думаю, что впечатления Ермака, и не только его, о Козаке связаны именно с его поведенческими особенностями. Не думаю, что Козак настроен на какие-либо серьезные изменения российской политики в отношении Украины и Донбасса. Козкак похож на завхоза, которому сдают на хранение замороженные конфликты.

Если посмотреть на его политическую биографию, то как карьерная биография чиновника – она выглядит хорошо. Если даже (существуют) «формула Козака», «меморандум Козака». Но, вместе с тем, по результативности, например, в части урегулирования в Приднестровье, мы видим, что «меморандум Козака» так и остался на бумаге.

Это похоже на судьбу всех этих «планов Мореля» и «формул Штайнмайера» у нас. Никакого прогресса не было. Поэтому Козак – это «завхоз», которому отдают «на хранение» темы, которые не могут быть быстро завершены. Не думаю, что Козак готов идти на уступки ради снятия санкций, как о том говорил Андрей Ермак.

Ничего такого не будет, если не будет прогресса по стратегическим вопросам урегулирования на Донбассе, т.е. формату особого статуса или особенностей самоуправления, амнистии и ее масштабов, контролю над границей и территорией во время выборов.

Без решения этих вопросов в том формате, в каком это себе представляет Россия, вряд ли можно ожидать уступок с ее стороны. Козак – это символ «заморозки» конфликта, откладывания его в долгий ящик», – резюмировал Воля.

Руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков также не ждет каких-либо изменений от прихода на украинское направление российской политики Дмитрия Козака.

«И Сурков и Козак проводят линию, которую определяет президент России Владимир Путин. Насколько я могу судить, Козак – более конкретный, прагматичный человек, более завязанный на какие-то неформальные моменты.

Но я не думаю, что с его приходом на украинское направление – в российской политике общая ситуация как-то существенно изменится. Субъективный фактор сработает, если он будет соответствовать объективным обстоятельствам», – заключил Рудяков.