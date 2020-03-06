Козак снова прогадал: США возвращают в Молдову главного бандита и поднимают в ружьё нацистов

06.03.2020, Тирасполь, София Русу

Молдова и Приднестровье отметили 2 марта 28-ю годовщину с начала вооруженного конфликта на Днестре. Траурные мероприятия прошли, как обычно, порознь. Кишинев вспоминал националистов, сражавшихся за «целостность страны», Тирасполь – защитников свободы и независимости приднестровского народа.

Напомним, 2 марта 1992 года началось вооруженное противостояние на подступах к приднестровскому городу Дубоссары. Боевиками из засады был обстрелян автомобиль с приднестровскими милиционерами. Майор Игорь Сипченко – первый начальник Дубоссарского РОВД, находившегося под юрисдикцией Приднестровья, – получил смертельное ранение. После этого дубоссарцы окружили комиссариат молдавской полиции.

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Начались столкновения, в которых погибли бойцы приднестровского ополчения, гвардейцы. Начались полномасштабные боевые действия в Дубоссарском районе, эпицентр которых 19 июня переместился в приднестровский город Бендеры.

Бендерская трагедия стала самым кровавым эпизодом вооруженного конфликта на Днестре: погибли сотни человек, в городе были разрушены жилые дома, школы, больницы, предприятия. Беженцами стали около 100 тысяч человек. Боевые действия были остановлены после подписания 21 июля 1992 года соглашения о прекращении огня между Республикой Молдова и Российской Федерацией. В регион были введены миротворческие силы РФ.

Война стала разделительной чертой в отношениях двух берегов Днестра. Тирасполь за 28 лет не дождался от молдавских политиков ни извинений, ни правовой оценки событий 1992 года. Без этого, говорят в Приднестровье, движение навстречу невозможно.

Отголоски той войны слышны до сих пор. События, произошедшие в Кишиневе 2 марта, после мероприятий к годовщине начала вооруженного конфликта на Днестре, едва ли сделают Молдову более привлекательной в глазах приднестровцев.

У здания правительства РМ в тот день собралось несколько тысяч человек, в основном комбатанты – ветераны боевых действий на Днестре, как их называют в Молдове. Митинг проходил под лозунгом «Долой Додона, долой правительство». Одно из «принципиальных» требований участников протеста – отставка министра иностранных дел и европейской интеграции Аурела Чокоя, который «оскорбил» их своими словами о том, что российская армия остановила кровопролитие на Днестре в 1992 году.

Комбатанты также потребовали дополнительных новых социальных льгот и встречи с премьером Ионом Кику. Манифестанты перекрыли центр города, вызвав транспортный коллапс. Один из протестующих разбил стекло входной двери в здание правительства булавой. Участники акции пытались выхватить телефон у корреспондента, который вел трансляцию с места событий на русском языке, и утверждали, что журналисты обязаны разговаривать на молдавском.

К вечеру Кику согласился встретиться с протестующими. По итогам встречи, в ходе которой премьер пообещал уделить внимание социальным проблемам бывших участников конфликта на Днестре, комбатанты заявили, что «первую битву они выиграли, но война продолжается».

Президент Игорь Додон считает, что акция протеста была политической – по его словам, за участниками «вспышки насилия стоят определенные политические группировки», которые «манипулируют нуждами и недовольством ветеранов, чтобы спровоцировать жесткое столкновение различных групп и совершить действия против общественного порядка, против государства и граждан».

На выступление комбатантов отреагировал и Тирасполь. «Бывшие участники боевых действий со стороны Молдовы вышли на площадь с реваншистскими лозунгами и требованиями. Что у них поменялось? Да ничего. Снова агрессия и желание убивать», – заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский.

Кишиневские события комментируют эксперты. Есть мнение, что выступления перед зданием правительства 2 марта – это лишь начало очередного обострения ситуации в стране, на протяжении десятилетий раздираемой проблемами.

«Протест бывших молдавских участников войны на Днестре, в ходе которого прозвучали не только социальные, но и агрессивные политические лозунги, в том числе направленные против русского языка, вновь подтвердил: никакое вмешательство «внешних партнеров по развитию», даже консолидированное, пока не в состоянии решить внутренние проблемы молдавского общества.

Оно вновь скатывается к геополитическому противостоянию и русофобии, то есть ко всему тому, что мы наблюдали до середины июня 2019 года, – отметил в беседе с «ПолитНавигатором» замдиректора Института социально-политических исследований и регионального развития Андрей Моспанов. – Республика Молдова застряла в вопросах языковой и этнической идентичности, в архаичной политической повестке, которая будет вести к дальнейшей социальной и экономической деградации страны. Эта политическая архаика проявляется даже на символическом уровне – когда протестующие ходят с муляжами средневекового оружия».

По словам эксперта, протест комбатантов заставляет предположить, что беглый олигарх Владимир Плахотнюк все активнее восстанавливает свои инструменты теневого контроля над молдавской политикой.

«Некоторые организации комбатантов, так же, как и ряд унионистских, прорумынских партий в РМ, давно связаны с ним и до июня 2019 года регулярно использовались для проведения массовых акций, как правило, откровенно русофобских и антироссийских. Один из примеров – выступления комбатантов и унионистской молодежи против прилета в июле 2017 года в Молдову тогдашнего вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.

Комбатанты стали активными участниками митингов и пикетов Демпартии и в июне 2019 года, когда Влад Плахотнюк до последнего пытался удержать власть», – говорит Андрей Моспанов.

Он указывает на то, что нынешний «бунт 2 марта» произошел на фоне публикации в американском издании U.S. News & World Report статьи о положении в Молдове. Ее авторы призывают американские власти реабилитировать Плахотнюка и использовать его для наведения порядка и борьбы с «российской угрозой» в РМ.

«Если верны предположения, что эта статья написана по заказу самого Плахотнюка, то можно говорить о том, что он фактически вновь предлагает США свои услуги и те возможности, которые сохраняются у него в Молдове», – отмечает замдиректора ИСПИРР.

Эксперт обращает внимание также на то, что унионисты анонсировали целую серию еженедельных акций протеста, первая из которых уже состоялась 1 марта.

«Нынешнее выступление комбатантов на самом деле может стать «разведкой боем» перед более масштабными акциями, в том числе в контексте президентских выборов в РМ осенью нынешнего года. Не исключено, что сейчас отрабатывались и некоторые технологические моменты – например, как сравнительно небольшим числом протестующих парализовать центр молдавской столицы и др. Ход протестной акции показал, что молдавские силовые структуры, охраняющие правительственные здания, могут потерять инициативу в противостоянии с участниками массового протеста», – сказал Андрей Моспанов.

О следе Плахотнюка в выступлениях 2 марта говорит и молдавский эксперт Александр Кориненко.

«Это привет от Влада Георгиевича, ну и репетиция перед главными выступлениями – сейчас серьезные игроки не тратят силы», – написал он в Facebook, комментируя события 2 марта. – Проверили схему с перекрытием дорог в Кишиневе (не пропускали даже «скорые»), нанесли ущерб зданию правительства, проверяя наличие храбрости у действующей власти. Еще пара репетиций – и будут запускать основные силы. Его [Плахотнюка] тень до сих пор бродит по молдавским кабинетам, он еще серьезно влияет на ситуацию, и те же комбатанты – это его люди, унионисты – тоже: когда-то он купил почти все радикальные течения».

Научный руководитель Тираспольской школы политических исследований, кандидат политических наук Анатолий Дирун комментирует «ПолитНавигатору» расстановку сил в ходе избирательной кампании по выборам президента РМ, которая уже фактически началась.

«Каждое политическое формирование и его сторонники будут использовать любую возможность для ослабления оппонента и, соответственно, для увеличения собственного рейтинга. Не стал исключением и митинг комбатантов, который чуть не перерос в штурм правительства. Комбатанты – люди военные, хоть и в отставке. Сложно представить себе, что такие действия рождаются по ходу событий, а не являются одним из заранее прорабатываемых вариантов действий.

Почему такая резкость? Дело в том, что у двух лагерей, ведущих борьбу за пост президента, существует дефицит главного ресурса – времени для реализации поставленной задачи. Так, партии социалистов необходимо, во что бы то ни стало удержать правительство Кику и тем самым обеспечить надежный тыл президенту Додону для участия в выборах.

Блоку ACUM, при всей его разношерстности, важно как можно быстрее «снести» это правительство и тем самым выбить у социалистов административную опору в предстоящей избирательной кампании. Критическими для решения этой задачи могут быть два месяца: март и апрель. В этой связи нам стоит приготовиться к целому ряду мероприятий с привлечением молдавских НПО, активистов, тех же комбатантов, которые будут обеспечивать необходимый фон для «сноса» правительства. Искать здесь какого либо одного режиссера не стоит, так как в этой истории каждый солдат будет знать свой маневр.

Мы говорим – фон, так как блок ACUM попытается решить эту задачу через голосование по вотуму недоверия правительству. Поводом может быть что угодно: фраза министра иностранных дел Чокоя или прическа президента Додона. В этой связи идет необходимая работа по обеспечению необходимых для отставки голосов.

Для социалистов удержание правительства означает фактическую неизбежность формирования коалиции формально или неформально с так называемыми «обновленными демократами» во главе с Павлом Филипом. Вопрос в том, какую цену готов заплатить президент Додон своим партнерам по коалиции, и в способности ПСРМ обеспечить контроль улицы своими сторонниками», – говорит Анатолий Дирун.

Приднестровью в этой ситуации, считает эксперт, важно не допустить повторения ситуации прошлого года, когда из республики был организован подвоз граждан на молдавские избирательные участки в поддержку Демократической партии.