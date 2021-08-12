Козак в Молдове не стал игнорировать Додона и Воронина

12.08.2021, Москва, Елена Острякова

После переговоров с президентом Молдовы Майей Санду заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак встретился с представителями молдавской оппозиции.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил бывший президент Молдовы Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, с ним и еще с одним экс-президентом Владимиром Ворониным обсуждались вопросы двусторонних молдавско-российских отношений, «учитывая тот опыт и вклад в их развитие, который внесли два бывших президента Республики Молдова, добившиеся углубления стратегического партнерства с Российской Федерацией».

Он отказался комментировать «Комсомольской правде Молдова» разговоры о том, что Москва его «слила».

«Вчера многие мечтали о том, чтобы Дмитрий Козак после встречи с Майей сел бы сразу на свой Фалькон с серебристым крылом и улетел восвояси. Но нет. Козак, пишут журналисты, посидел с Додоном и Ворониным часика два в посольстве России. Чего там обсуждали? Да, скорее всего, как и что дальше. Но главное, что вот это «дальше» – есть. А чего они думали, что Козак резко Европу полюбил в лице Майи? Нет. Посыл был ясен – с руководством страны будем работать на взаимовыгодных условиях и торговаться до последнего. А с Николаевичами будем работать на то, чтобы как можно скорее не приезжать в Молдову разговаривать со ставленниками соросят, слуг Всемирного Банка», – написал молдавский журналист Габриель Калин.