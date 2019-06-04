Козак в Тирасполе: Государственность Приднестровья вновь спасена

04.06.2019, Тирасполь, Антон Молохов

Российский вице-премьер и спецпредставитель президента России по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдовой Дмитрий Козак во главе представительной делегации побывал в Приднестровье. Накануне он провел встречу с президентом Молдовы Игорем Додоном (в РМ сейчас разгар политического кризиса, осталось несколько дней до роспуска парламента), а сегодня беседовал в Тирасполе с приднестровским лидером Вадимом Красносельским.

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Это обычная практика: политики высокого ранга из России, ЕС, США, международных организаций, приезжающие в Кишинев, как правило, посещают затем и Тирасполь.

Дмитрию Козаку и молдавское направление, и приднестровский вопрос очень хорошо знакомы. Но кое-что из своего опыта, он, возможно, предпочел бы не вспоминать. В 2003 году Козак, тогда замглавы администрации президента РФ, по поручению Владимира Путина разработал план урегулирования конфликта на Днестре. Меморандум об основных принципах государственного устройства объединенного государства, известный так же как «план Козака», мог снять приднестровскую проблему, но этого не произошло.

В документе говорилось о создании федеративной Молдовы – государства с нейтральным статусом, предусматривалась демилитаризация региона, введение двух государственных языков – молдавского и русского, установление системы равновесия между центром (собственно Молдовой) и субъектами федерации (Приднестровьем и Гагаузией). Контингент российских миротворческих сил должен был оставаться в регионе до 2020 года, при этом к мирогарантийному механизму могли присоединиться Европейский Союз и ОБСЕ.

Меморандум был парафирован президентом Молдовы Владимиром Ворониным и президентом Приднестровской Молдавской Республики Игорем Смирновым, но в последний момент Воронин отказался от подписания соглашения под давлением Запада.

Сорвался визит президента России в Молдову, который должен был присутствовать на подписании меморандума. На пресс-конференции в кишиневском аэропорту 25 ноября 2003 года разочарованный Дмитрий Козак заявил, что решение Владимира Воронина – это «безответственность и серьезная ошибка» и что «стороны будут еще десять лет договариваться».

С тех пор прошло уже больше 15 лет. Кишинев и Тирасполь все эти годы только отдалялись друг от друга. А Дмитрий Козак за это время сюда больше ни разу не приезжал.

С лета 2018 года Козак занимается молдавско-российскими отношениями и курирует приднестровский вопрос. Его назначение встретили с интересом – в регионе Козака знают как человека опытного, серьезного и прямого.

И вот он снова здесь. В Приднестровье – целая программа. Российский вице-премьер прогуливается с президентом Красносельским по Военно-историческому мемориальному комплексу в Бендерах, посещает там музей Русской воинской славы, далее, по пути в Тирасполь, отмечает «позитивные перемены», которые произошли в Приднестровье, говорит, что ему небезразлична судьба республики.

На официальной встрече в приднестровской столице обсуждается весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества – от культурных связей до миротворческой миссии на берегах Днестра.

Козак прямо заявляет: Россия продолжит оказывать Приднестровью всемерную поддержку и развивать с ним прямые связи. Становится ясно, что действующая миротворческая миссия под эгидой России сохранится до полного урегулирования приднестровского вопроса.

В переговорах с Кишиневом и Тирасполем у российского вице-премьера – совершенно разные повестки. Этот факт – подтверждение тому, что Молдова и Приднестровья давно вращаются в разных орбитах.

Политолог Андрей Сафонов, комментируя «ПолитНавигатору» встречу Козака с лидером Приднестровья, отметил: она примечательна тем, что состоялась без привязки к ситуации в Молдове и не касалась чисто политических вопросов, а это плюс для России и для Приднестровья как фактических союзников.

«В то время как Молдова увязла в очередном кризисе власти, порожденном порочной и неэффективной моделью парламентской республики, в Приднестровье, президентской республике, всегда ясно, кто представляет власть и с кем нужно разговаривать. Поэтому переговоры Козака и Красносельского длились довольно долго и были наполнены конкретными пунктами. Это – экономика, социальная сфера, различные варианты российской помощи нашей стране, получение российского гражданства, сохранение российского военного присутствия, взаимодействие в области миротворчества. Все эти моменты прозвучали в словах обоих переговорщиков по итогам встречи», – сказал Сафонов.

Он рассказал, что часть приднестровских противников действующей власти, направляемых из Кишинева и западных столиц, в социальных сетях вбрасывали фейк, будто российский спецпредставитель якобы не приедет в ПМР.

«Цель была очевидна: деморализовать приднестровцев, вбить клин между ними и Россией, сделать более податливыми к давлению с целью принудить к политической капитуляции. Этот «заход» провалился, но ясно и то, что нужно ждать новых провокаций от наших общих «доброжелателей». Кстати, отметим, что эта самая приднестровская «оппозиция» взахлеб приветствует приезд на Украину бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, рассчитывая, что он будет подбивать новую власть Киева к блокаде Приднестровья. Но, будем надеяться, что здравый смысл повсеместно в итоге возобладает.

Главное, что визит Дмитрия Козака – это фактически прямые контакты между, как уже говорилось, союзными государствами. И Приднестровье, выступающее за бессрочное нахождение российских войск на Днестре и за однозначно евразийскую интеграцию, выглядит в диалоге с Москвой предпочтительнее Кишинева, где никакая из политических сил не собирается отказываться от заключенного в 2014 году Соглашения с ЕС об ассоциации. Теперь необходимо стратегические пункты, обозначенные в ходе переговоров 4 июня, наполнить конкретным содержанием. Тогда российско-приднестровский союз можно будет считать реально работающим в самых разных сферах», – сказал Сафонов.

Другой эксперт, директор Института социально-политических исследований Игорь Шорников по поводу визита Козака в регион заявил, что Россия делает ставку на поддержку Приднестровья, пока молдавский политический класс демонстрирует недоговороспособность.

«В который раз молдавские политики спасают приднестровскую государственность? Несмотря на десятилетия системных усилий Евросоюза и США заблокировать Приднестровье экономически с помощью Киева и Кишинева, несмотря на прямое давление западных дипломатов на Кишинев и Тирасполь в формате «5+2» с целью исчерпания социально-экономической повестки переговоров и перехода к политическим вопросам и вопросам миротворчества и безопасности, и даже несмотря на готовность Москвы содействовать урегулированию, молдавский политический класс успешно нейтрализует любые подвижки, способные вывести молдо-приднестровский регион из геополитической «серой зоны». «Ни нашим, ни вашим» – таков рецепт сохранения местными элитами контроля над территорией и проживающим здесь населением», – говорит Игорь Шорников.

Он отмечает, что визиты в Молдову представителей сразу трех геополитических центров (Москвы, Вашингтона и Брюсселя) в дни, когда истекает срок полномочий недееспособного парламента, казалось, должны были подтолкнуть молдавские партии к компромиссу, устраивающему всех геополитических игроков.

«Но если позволить ситуации выйти из положения пата, то развитие событий рано или поздно приведет к установлению понятных и четких правил жизни. Молдова либо окончательно войдет в орбиту Евросоюза, забрав с собой Приднестровье, либо, поглотив Приднестровье, окажется в сфере влияния России. Оба сценария будут означать необходимость ликвидации привычных и удобных теневых схем эксплуатации природных и человеческих ресурсов региона, а также сокращение внешней финансовой подпитки.

Дмитрий Козак в свое время столкнулся в Кишиневе с традициями «балканской дипломатии», потому сейчас спецпредставитель президента России по торгово-экономическим связям с Молдовой не тратит сил на убеждение тех, кого невозможно убедить.

В Кишиневе он представил мнение Москвы: если Партия социалистов и блок ACUM хотят демонтировать олигархический режим, они должны создать временную коалицию для проведения досрочных выборов по пропорциональной системе. Соответственно, если они этого не сделают, ответственность за дальнейшее развитие событий будут нести только они», – комментирует Шорников.

Эксперт добавил, что политический спектакль в Молдове даст еще много сюжетов, которые, впрочем, не изменят сути политических процессов, между тем «Дмитрий Козак между тем направился в Приднестровье для того, чтобы сосредоточиться на обеспечении национальных интересов России в регионе, в числе которых – обеспечение прав и свобод российских граждан и соотечественников».

«Все это также означает, что многолетняя системная работа ЕС и США по всеобъемлющему урегулированию молдо-приднестровских отношений «на основе суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ, со специальным статусом для Приднестровья в составе Молдовы», как это обозначено в качестве цели формата «5+2», будет серьезно поколеблена. Причем спасибо за это вновь надо сказать молдавским политикам. Вполне возможно, что помощь со стороны России защитит Тирасполь от шантажа западных дипломатов», – заключил эксперт.