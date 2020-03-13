Козак вынудил Украину подписать то, от чего она всегда отказывалась

13.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Замглавы кремлёвской администрации Дмитрий Козак в ходе последнего тура переговоров в Минске принудил украинскую сторону протоколировать договорённости.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заседание было действительно нестандартным, поэтому приезд и заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака, и руководителя офиса президента [Украины] Андрея Ермака – это определённый стимул и определённая встряска. За это время украинская сторона слишком привыкла ничего не делать, слишком привыкла искать варианты, как бы «отпетлять» от принятия любых решений. Поэтому где-то до 17 часов продолжались переговоры формата рабочих групп, а где-то с 17 до 23 часов Козак принуждал украинскую сторону оформить достигнутые договорённости в виде протокола. И это ему удалось.

Поэтому этот формат переговоров у нас закончился впервые за предыдущие несколько лет неким подписанным документом, который был передан секретариату ОБСЕ, который модерирует ведение переговоров», – рассказал Мирошник.

«А как он принуждал украинскую сторону?» – поинтересовался телеведущий.

«Нежно, уговаривал. У него старые приятельские отношения с Леонидом Кучмой, поэтому разговор шёл во многих моментах неформально, и ставились достаточно внятные вопросы. То есть, если вы хотите, что какие-то обязательства, о которых мы сегодня договорились, были зафиксированы и выполнены, их нужно положить на бумагу – от чего на протяжении предыдущих лет украинская сторона отмахивалась и отбивалась как чёрт от ладана. То есть, это первый раз, когда эти договорённости легли на бумагу», – отметил представитель ЛНР.

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