Козак вывел на чистую воду врунишку Зеленского

22.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

В ходе недавно проходившей в формате видеоконференции, в которой участвовали советник канцлера Германии Ян Хеккер, замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак, советник французского лидера Эммануэль Бонн и глава офиса президента Украины Андрей Ермак, наступила ясность в вопросе, готовится ли новый саммит лидеров стран «нормандской четверки».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант», ссылаясь на рассказал одного из участников видеоконференции.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Так, в конце встречи Козак зачитал коллегам последнее заявление украинского президента Владимира Зеленского, что советники лидеров «нормандской четверки» сейчас якобы работают над подготовкой скорой встречи лидеров Германии, России, Украины и Франции на высшем уровне.

Российские переговорщик попросил западных коллег подтвердить эти слова.

«На уровне главы государства раскрыта повестка нашего заседания. Вы подтверждаете ее?» — пересказал собеседник “Ъ” вопрос господина Козака коллегам по переговорам.

«Мы не обсуждали здесь возможность проведения саммита», — ответил представитель МИД Франции Фредерик Мондолони.

При этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак, не поднимавший тему саммита во время встречи, возражать не стал.

«Таким образом, подготовкой нового саммита сейчас не занимается никто, включая советников глав Германии, России, Украины и Франции, в чей функционал входит организация подобных форумов», – отмечается в статье.

Собеседник издания, имеющий отношение к переговорам со стороны РФ, уточнил, что говорить о саммите, можно будет после того, как в конфликтном регионе, во-первых, прекратится стрельба, а во-вторых, когда договаривающиеся стороны выйдут на общее понимание того, что делать дальше для окончательного урегулирования конфликта. Ни того, ни другого сегодня нет.