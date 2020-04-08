08.04.2020, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Политика, Приднестровье, Россия
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Козака призывают разобраться с Молдовой




Вице-премьер РФ Дитрий Козак должен повлиять на Молдову, которая в условиях эпидемии COVID оказывает давление на Приднестровье, считает депутат Госдумы РФ Леонид Калашников.

Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Козак должен действовать. Кишинев должен помнить: завтра, когда все нормализуется, эти факты никто не забудет, прежде всего, в самом Приднестровье», – приводит слова Калашникова «Первый Приднестровский».

В условиях пандемии молдавские власти попросили Украину закрыть все пункты пропуска на границе Приднестровьем. Со своей стороны Молдова задерживает фуры с медикаментами, продуктами питания, посевными материалами и оборудованием для дистанционного обучения школьников. Кроме того, по инициативе Молдовы прекращено обслуживание карт Mastercard и Visa в Приднестровье. Теперь тысячи российских пенсионеров не могут снять пенсию.

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