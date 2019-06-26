26.06.2019, Москва, Елена Острякова
 
economics, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия
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Козаку показали осетров «Шерифа»

Вице-премьер-министр РФ Дмитрий Козак посетил сегодня Приднестровье и встретился с руководителем республики Вадимом Красносельским.

Об этом сообщает официальный сайт президента ПМР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Говорили о том, что миротворческая операция, подтвердившая за без малого три десятилетия свою эффективность, должна быть продолжена в существующей форме. Сочетание работы российских, приднестровских и молдавских миротворческих сил – уникальный и действенный механизм», – говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили возможность поставок в российские регионы сельхозпродукции, выращенной в Приднестровье.

Не подтвердились слухи, бродившие в молдово-приднестовской блогосфере о том, что вслед за деолигархизацией Молдовы, из которой был изгнан Влад Плахотнюк, наступит черед Приднестровья.

Напротив, Дмитрий Козак посетил осетровую ферму «Акватир», входящую в корпорацию «Шериф», которая контролирует большую часть экономики ПМР.

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