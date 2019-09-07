07.09.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Политика, Приднестровье, Россия, Украина, Финансы
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Козаку расскажут о проблемах приднестровских предприятий с молдавскими банками

Депутат Госдумы РФ Константин Затулин намерен поставить вопрос о массовом закрытии счетов приднестровских предприятий в молдавских банках перед вице-премьером правительства РФ Дмитрием Козаком.

Об этом Затулин, находясь в Тирасполе, заявил Первому Приднестровскому телеканалу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня будет встреча с вице-премьером Дмитрием Козаком, который курирует эту работу. Я обязательно буду об этом говорить», – сказал Затулин.

По его мнению, правительство Молдовы поступает «очень неразумно, усугубляя условия деятельности предприятий Приднестровья и блокируя возможность его экономического развития».

«Блокада только на первый взгляд приносит какой-то эффект тем, кто ее устраивает. На самом деле она порождает многообразные последствия, которые бумерангом возвращаются устроителям блокады. Мы категорические противники любой блокады Приднестровья и любых репрессивных мер к экономике, а значит и к людям», – сказал Затулин.

Ранее сообщалось, что 5 сентября молдавский коммерческий банк, в котором были открыты счета целого ряда приднестровских предприятий, заблокировал проведение всех операций. Экономическим субъектам пришло уведомление с требованием закрыть счёт. Таким образом приднестровские импортёры не имеют возможность приобретать товары и производить расчёты с иностранными партнёрами.

В 2011 году Федеральное казначейство США рекомендовало американским банкам проявлять осмотрительность при проведении платежей с участием финансовых учреждений Приднестровья. После этого единственным выходом из ситуации было открытие приднестровскими предприятиями прямых счетов в банках Молдовы. Именно это рекомендовали международные посредники в переговорах по молдо-приднестровскому урегулированию.

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