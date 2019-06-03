Кожара: Зеленскому придётся ответить в Брюсселе за Порошенко

03.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский оказался настолько слабым руководителем, что все политические силы страны используют бывшего комика для поднятия собственного рейтинга.

Вынужденно выбирая для первого зарубежного визита Брюссель, чтобы угодить всем внутри страны, президент всё равно не избежит ответственности перед Евросоюзом за преступления Порошенко.

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Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил экс-министр иностранных дел Украины, бывший глава ОБСЕ Леонид Кожара, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня Зеленский лёгкая мишень для всех оппозиционных к нему политических сил, потому что он за время, как стал полноценным президентом, не смог сформировать свою ветвь власти, а у президента по Конституции такая ветвь существует.

Мы видим, что не завершено формирование внешнеполитического блока, даже не знаем возможных претендентов на пост министра иностранных дел. Силовой блок тоже в подвешенном состоянии, допустим в СБУ мы видим только изменения на уровне заместителей главы службы. То же самое касается украинской армии – мы не знаем кто самый вероятный кандидат на пост министра.

Это говорит о неготовности Зеленского сформировать те конституционные структуры, которые он может самостоятельно формировать. Это вызывает, конечно, ответную критику – и оппозиция, видя слабость в кадровых назначениях президента, чувствует себя свободно, и в условиях начала избирательной кампании пытается через критику лидера государства заявить о себе и тем самым подкорректировать свои рейтинги популярности», – отметил он.

Леонид Кожара подчеркнул, что Бельгия в качестве первого визита Владимира Зеленского как президента Украины была выбрана с расчётом на то, чтобы постараться максимально угодить как сторонникам мира в Донбассе, так и самым ярым русофобам.

«Критерии (выбора места первого иностранного визита Зеленского – прим. ред.) ситуационные и политические. Очень часто трудно найти какое-то рациональное зерно. Я думаю, что выбор своего первого визита был осуществлён командой Зеленского, которая ситуационно приняла наиболее нейтральное место для проведения визита, чтобы не раздражать ту часть электората, которая выступает за конструктивный диалог с Россией или ту часть электората, которая стоит на ярких националистических позициях и не приемлет конструктивного диалога с Москвой.

Вот был выбран Брюссель, который особо, честно говоря, ничем Украине не помогает, но и практически никого не раздражает», – добавил эксперт.

Также, по его мнению, вскоре Владимиру Зеленскому предстоит ответить перед Европой за все преступления своего предшественника.

«Когда ЕС пройдёт избирательный цикл, весь негатив будет использован против Украины. И в поездке Зеленского в Брюссель эти вопросы тоже будут подниматься. Потому что кроме общеполитической ситуации, где нарушаются фундаментальные права и свободы человека, будут также подниматься вопросы прямого нарушения соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, и нарушения европейского законодательства.

Есть такая Европейская хартия региональных языков и языков национальных меньшинств. Так вот, есть прямые нарушения этой хартии. Есть прямые нарушения европейского законодательства о гражданстве, когда Порошенко злоупотреблял своим правом предоставлять и лишать гражданства», – резюмировал экс-глава ОБСЕ.