29.10.2020, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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«Козёл отпущения» назначен – грядёт глубокая зачистка украинских губернаторов


Вскоре после местных выборов начнутся серьезные кадровые разборки по вертикали украинской власти.

Об этом в эфире телеканала «Политека онлайн» заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что после выборов у нас будут серьезные кадровые разборки. Они начнутся по вертикали, начнутся с Офиса президента, где уйдет в отставку глава Офиса президента и его заместители», – считает политолог.

Вполне возможна отставка первого зама главы Офиса президента Сергей Трофимова.

«Вопрос Трофимова не решен, но решается сегодня по нескольким причинам. Во-первых, он отвечал за региональную политику, за кадровую политику. Он – самый удобный козел отпущения в этой ситуации, на него можно взвалить все результаты выборов, провалы с губернаторами.


Во-вторых, Трофимов – представитель «левого» крыла Офиса президента. Он ходит в УПЦ, у него другие взгляды на язык, на религию, на гуманитарный блок проблем, нежели у остальной части Офиса президента. Это и политическая борьбы и борьба за ресурс, и игра в козла отпущения, в лишнего.

Во-вторых, это касается губернаторов. Может уйти в отставку харьковский и другие губернаторы. Зачистка губернаторов – неизбежный процесс, и если уйдет в отставку Трофимов, то эта зачистка будет очень глубокой. Это его представители», – считает политолог.

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