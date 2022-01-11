«Козлы, с Новым годом»: В Севастополе перепутали имя Героя Советского Союза

11.01.2022  18:26 (Мск), Севастополь,
Виктор Орлов.  
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Крым, Общество, Россия, Севастополь


В Севастополе неправильно указали имя Героя Советского Союза Амет-Хана Султана на остановке общественного транспорта, названной в честь летчика, прославившегося в годы Великой Отечественной войны.

Ошибку довольно оперативно исправили после того, как пользователи социальных сетей указали на неправильно написанное имя. Однако чиновники так спешили отчитаться о проделанной работе, что даже не потрудились стереть с немытого стекла остановочного комплекса кем-то оставленную надпись «Козлы, с Новым годом!».


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«Хоть бы стекло протерли, для отчета же снимали», – недоумевает депутат горсовета Антон Пархоменко в Facebook.

Обнаруженная ошибка

Подчиненные губернатора Михаила Развожаева рапортуют об исправлении ошибки

Надпись “козлы” отчетливо видна на всех фотографиях

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