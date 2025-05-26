Козни Запада провалились, экономика России растёт – Путин похвалил предпринимательское сообщество

26.05.2025 21:25
  (Мск) ,
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина


Несмотря на козни западных стран, России удалось не только удержать свою экономику от падения, но и продолжать её развивать.

Об этом на встрече с предпринимателями заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на козни западных стран, России удалось не только удержать свою экономику от падения,...

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«Не могу не отметить тот вклад, который внёс бизнес, в том числе молодое поколение предпринимателей, в развитие экономики России уже в XXI веке: возрождение сельского хозяйства, строительный комплекс, целых секторов индустрии и современных сервисов, в укреплении нашего суверенитета, в том числе промышленного, технологического, финансового.

То, что объём экономики России сегодня четвёртый в мире по паритету покупательной способности, конечно, ваша прямая заслуга, результат общей работы коллективов предприятий, компаний из всех регионов Российской Федерации.

В последние два года в далеко не тепличных, а весьма сложных условиях экономика России росла опережающими темпами: в позапрошлом году – 4,1%, а в прошлом – 4,3%. Хороший показатель.

Причём этот рост был сосредоточен не в отдельных отраслях, не носил локальный характер – напротив, он охватывал самый широкий спектр направлений: промышленность, сельское хозяйство, цифровые технологии, сферу услуг, финансов и так далее», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что в последние годы из-за санкций российская экономика столкнулась с рядом серьёзных вызовов.

«Они были связаны с изменением логистики, кооперационных цепочек, с нарушением привычных ранее механизмов платежей и международных расчётов.

Кроме того, с российского рынка, во многом по принуждению так называемых политических западных элит, ушёл ряд иностранных компаний.

И очень важно, что в этих непростых условиях наши предприниматели не стушевались, рук не опустили, а, напротив, проявили присущую им деловую хватку, смекалку и основательную хозяйственность. Сегодня это помогает стране идти вперёд», – добавил президент.

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