«Козыри для Трампа»: Украина может атаковать Белоруссию и Приднестровье

Ближайшее время ожидается наибольшая интенсификация боев на Украине.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Со второй половины ноября и в декабре нас будут ожидать интенсивные переговоры, а параллельно, помните, как было вокруг Дебальцево, когда «Минск-2» подписывали, параллельно боевые действия достигнут пика. Потому что каждый из участников этих переговоров будет пытаться получить максимально карт, даже если это «шестерки», для того, чтобы положить их на стол. Думаю, что за это время Россия захватит Курахово, возможно, Новоселку или вторгнется, начнет интенсивные бои за Покровск-Мирноград. Не исключаю, что она может пойти в наступление на Запорожском направлении, – особо опасный участок в районе города Орехов, сегодня там уже есть продвижение. Ну и Россия сделает все для того, чтобы выбросить наши войска из Курской области, чтобы украинских солдат не было на территории России, а Россия наступала», – сказал эксперт.

По его словам, украинская власть может «реализовать неожиданный сценарий».

«Думаю, что ударить через российскую границу еще куда-то будет сложно, но есть еще вопрос Белоруссии и вопрос Приднестровья. Украина тоже попытается найти какой-то сценарий, асимметрический ответ, который должен быть призван быть аргументом на столе у Трампа того, что Россия не может требовать намного больших асимметричных компромиссов со стороны Украины, не может требовать от Украины 80-90% уступок, уступая сама в 10-20% вопросов. Потому нас ожидает максимальная интенсификация боевых действий», – заявил Бортник.

Политолог отмечает, что нахождение ВСУ на Курщине – это единственный политический аргумент для Украины перед переговорами с Россией.

«Наши войска в Курской области – единственный политический инструмент в переговорах. Пока они в Курской области, пока Россия не может сказать… Она может сказать, будет искренне верить, но на Западе не поверят, что Россия побеждает в войне и украинские солдаты на международно-правовой российской территории», – резюмировал Бортник.