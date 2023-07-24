KPI войны: у Зеленского хотят загнать в окопы 5 миллионов украинцев

Полезно читать украинские СМИ. Продираясь через тонны банальностей и цензурный новояз там можно найти и крупицы полезной инфы, много говорящей о реальной ситуации в Незалежной и настроениях ее населения. А иногда попадаются любопытные перлы, достойные того, чтобы над ними помозговать отдельно. Чем мы сейчас и займемся.

Впрочем, не буду томить вас в ожидании. Приятная во всех отношениях дивчина (судя по фото) и по совместительству министр по делам ветеранов в правительстве Шмыгаля Юлия Лапутина в интервью «Интерфакс-Украина» выдала интересную цифру.

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По форме это вроде бы прогноз, но по сути больше похоже на KPI (ключевые показатели эффективности), то ли поставленные западными спонсорами перед режимом Зеленского, то ли установленных украинскими властями самим себе.

В общем, как сказала пани министерка, по итогам «войны с Россией» количество ветеранов, участников боевых действий и членов семей погибших с украинской стороны будет составлять 5 миллионов человек.

«Сейчас очень многие присоединились к рядам территориальной обороны, в частности, добровольческие формирования территориальных громад, а также члены семей погибших. Поэтому я думаю, что эта цифра может достигнуть 4-5 млн человек», — сказала Лапутина.

По форме вроде бы не придерешься, все в сослагательном наклонении- «если» и «я думаю». Однако, если действительно хорошенько подумать, сейчас никто не знает ни того, когда именно закончится война, ни на каких рубежах это произойдет, ни какие еще дополнительные виды смертоносных вооружений за это время будут испытаны на украинском ТВД. И уж тем более, невозможно спрогнозировать наперед точное количество людских потерь.

Зато с определенной долей вероятности можно спрогнозировать мобилизационные планы правительства, особенно в том случае – если ты сам – часть этого правительства и имеешь допуск какой-то информации «для служебного пользования».

Названные министеркой цифры можно объяснить только одним – ей что-то известно о том, сколько человек Киев планирует поставить под ружье и загнать в окопы в максимальном пределе.

По данным, озвученным Лапутиной, до начала российской СВО ее министерство работало в общей сложности с 1,2 миллионами человек. В это число входят все, имевшие до 24. 02. 2022 на Украине статус участников или ветеранов боевых действий плюс некоторое количество приравненных к ним боевиков майдана, часть из которых потом пошла воевать в «АТО», так что эти множества (атошников и майданщиков) некоторым образом пересекаются.

До 24 февраля на Украине было зарегистрировано 500 тысяч участников войны в Донбассе. А в реестре коллег из Минсоцполитики зарегистрировано еще более 770 тысяч человек со статусом участника боевых действий. Итого получаем искомую цифру в 1,2 миллиона человек.

Далее – загибаем пальцы.

Лапутина говорит, что после нынешней войны количество людей, с которыми будет работать министерство, будет значительно больше – до 5 миллионов человек. Притом, что уже сегодня в стране поставлены под ружье в процессе добровольно-принудительной мобилизации почти 700 тысяч человек, и процесс отлова пушечного мяса продолжается при закрытых на выезд мужчин границах.

Нехитрые математические операции дадут нам интересный результат: чтобы выйти по итогам войны на озвученные Лапутиной цифры, придется загнать на фронт еще минимум 3 миллиона человек. И это – в нижнем пределе озвученного порядка цифр.

Вы себе представляете, какого масштаба это должна быть мобилизация, если весь не задействованный к настоящему времени и оставшийся в пределах периметра украинских границ мобилизационный резерв оценивается где то в 5 миллионов здоровых мужчин призывного возраста. Детей, инвалидов и стариков 60+ вычеркиваем сразу.

Иначе говоря, если министерка правительства Шмыгаля хотя бы минимально отвечает за свои слова, перед нами анонс, – ни много, ни мало – тотальной мобилизации при тотальной войне. Потому что в таком случае «забреют» каждого второго.

Вообще-то это чудовищные масштабы вовлеченности масс в войну, которых в новейшей истории Европы не знала ни одна страна ЕС. Да и за пределами Европы найдется очень немного стран, переживших за последние полстолетия мобилизации такого масштаба.

Сегодня всех участников боевых действий с обеих сторон, украинской и российской – примерно 1 миллион 200 тысяч человек. А анонсируется, что к концу войны только на одной Украине будет 5 миллионов ветеранов боевых действий. Это каждый шестой от оставшегося сегодня на Украине наличного населения без разбора пола и возраста.

Частично эти чудовищные цифры можно попытаться объяснить ссылками на недавно принятый Радой закон, приравнивающий добровольцев теробороны к ветеранам войны. А еще 3 мая Рада разрешила привлекать бойцов теробороны к выполнению задач в районах боевых действий.

Но даже с поправкой на это весь вместе взятый украинский «фольксштурм» по официальным данным – это всего 130 000 человек, Периодически звучащие в СМИ два миллиона – это всего лишь слова Данилова, озвученные им в одном из интервью планы. То есть этих людей еще надо где-то взять.

В общем, есть подозрение, что пока в окопы не загонят 5 миллионов украинцев, нынешняя военная мясорубка свою работу не прекратит. Сколько из загнанных в окопы вернется оттуда уже в термпопакете – вопрос интересный, но ответа на него мы не получим до самого конца войны.