КПРФ боится «казуса Грудинина»

Елена Острякова.  
15.11.2023 11:56
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, Политика, Россия


КПРФ до сих пор не объявила о том, кого она выдвинет на предстоящих президентских выборах.

На этот момент в своем видеоблоге обратил внимание московский политолог Алексей Чеснаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

КПРФ до сих пор не объявила о том, кого она выдвинет на предстоящих президентских...

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«К сожалению, пока какая-то странная информация проходит по теме праймериз левых сил. То говорят, что они начались, то, что начнутся 21 ноября. Очень много каких-то странных инсинуаций на эту тему.

Говорят, что руководство КПРФ не очень хочет зависеть от результатов этих праймериз. С одной стороны, желание предъявить кандидата от широкого блока коммунистов и левых беспартийных вполне себе оправдано с имиджевой точки зрения. С другой стороны, возникает вопрос: а что, в КПРФ нет своего кандидата», – говорит эксперт.

Он считает, что коммунисты назовут своего кандидата 22 декабря после очередного съезда.

«Чтоб не получилось, как с казусом прошлых выборов, когда был выдвинут Грудинин, и КПРФ с одной стороны сыграла на новичка, а с другой, значительная часть избирателей оказалась разочарованной. Потому что получилось, что партия, которая много раз критиковала «Единую Россию» за поддержку Путина, не являющегося членом партии, сама оказалась в такой же ситуации и моральные права на критику потеряла», – сказал Чеснаков.

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