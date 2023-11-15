КПРФ боится «казуса Грудинина»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

КПРФ до сих пор не объявила о том, кого она выдвинет на предстоящих президентских выборах.

На этот момент в своем видеоблоге обратил внимание московский политолог Алексей Чеснаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«К сожалению, пока какая-то странная информация проходит по теме праймериз левых сил. То говорят, что они начались, то, что начнутся 21 ноября. Очень много каких-то странных инсинуаций на эту тему. Говорят, что руководство КПРФ не очень хочет зависеть от результатов этих праймериз. С одной стороны, желание предъявить кандидата от широкого блока коммунистов и левых беспартийных вполне себе оправдано с имиджевой точки зрения. С другой стороны, возникает вопрос: а что, в КПРФ нет своего кандидата», – говорит эксперт.

Он считает, что коммунисты назовут своего кандидата 22 декабря после очередного съезда.

«Чтоб не получилось, как с казусом прошлых выборов, когда был выдвинут Грудинин, и КПРФ с одной стороны сыграла на новичка, а с другой, значительная часть избирателей оказалась разочарованной. Потому что получилось, что партия, которая много раз критиковала «Единую Россию» за поддержку Путина, не являющегося членом партии, сама оказалась в такой же ситуации и моральные права на критику потеряла», – сказал Чеснаков.