20.06.2018, Москва, Елена Острякова
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Вооруженные силы, История, Политика, Россия

КПРФ «чертовски надоело брать Берлин»


Депутат Госдумы от КПРФ Николай Иванов выступил сегодня с трибуны парламента с зажигательной речью.

«В ответ на мое предложение осудить аннексию ГДР со стороны ФРГ, мне журналисты сказали, что за это меня лишат шенгенской визы. Я ответил: для меня это небольшая потеря. Наши деды в мае 45-го года тоже не имели шенгенских виз, но это не помешало им расписаться на Рейхстаге.

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Поэтому сегодня деятелям, призывающим взять Санкт-Петербург и дойти до Омска, могу сказать, что сделать это можно только в колоне военнопленных. За каждым 22-м июня 41-го года неизбежно последует 9 мая 45-го. Мы мирные люди, но наш бронепоезд. Одно удручает: чертовски надоело брать Берлин», – сказал Иванов.

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