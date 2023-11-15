КПРФ двинула фронт против Врангеля

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КПРФ выступает против установки на территории кадетской школы «Второй Донской Императора Николая II кадетский корпус» в Ростове-на-Дону памятнику одному из лидеров белогвардейского движения в годы Гражданской войны Петру Врангелю.

Об этом на пресс-конференции заявил лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу официально обратиться к руководству и законодательному собранию Ростовской области. Памятник Врангелю, который пытаются установить в учебном заведении в Ростове – это вызов всей России, всем ребятам, которые воюют на фронте под красным знаменем нашей Победы. Потому что Врангель предал страну, продал все, что было у вас, все порты Причерноморья заложил, две трети угля и нефти продал буржуям Франции и Англии. Против этого мы все воевали – чтобы страну не продавали. И сегодня ребята воюют за то, чтобы страна была суверенной и самодостаточной. Поэтому разберитесь и рассмотрите официально наш протест», – сказал Зюганов.

Памятник Врангелю в Ростове был открыт 7 ноября по инициативе просветительского общества имени Александра III из Санкт-Петербурга. Оно же дало деньги на его изготовление. Установку поддержало казачество.

Участник СВО казачий атаман Алексей Селиванов поддержал открытие памятника Врангелю в Ростове.

«Они сражались за единую и неделимую Россию, а не за разделение России на квазигосударства Белые русские воины подняли над Киевом в 1919 году русский трехцветный флаг… СВО завершится нашей победой только тогда, когда над Киевом вновь взовьется Русский флаг», – сказал прибывший из ЛНР Селиванов на церемонии открытия памятника.

В 1920 году по приказу генерал-лейтенанта барона Петра Врангеля был создан Второй Донской кадетский корпус в белом Крыму. Сам Врангель провёл детские и юношеские годы в Ростове.

В 2016 году памятник Врангелю был открыт в Керчи.