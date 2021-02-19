КПРФ готовится подхватить майданное знамя Навального под шумок разговоров о расколе

19.02.2021, Москва, Елена Острякова

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов впервые признал раскол в КПРФ, пригрозив главе московского горкома Валерию Рашкину исключением из партии, если он и дальше будет поддерживать блогера-уголовника Алексея Навального.

Об этом сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости «Если Рашкин будет выступать за Навального, то его из партии выгонят! Навальный – это зажигательный снаряд, который заслали сюда три разведки, и который раскачивает обстановку внутри. Не надо из него делать героя, он предатель. Если этого кто-то не понимает в московском горкоме, мы их поправим быстро», – сказал Зюганов.

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Напомним, в последний месяц Валерий Рашкин стал активно раздавать интервью либеральным СМИ, поддерживая Навального и придуманную им систему «умного голосования» (УГ), призванную вытеснить «Единую Россию» из представительных органов власти всех уровней.

Примечательно, что в Мосгордуме выбранные по УГ депутаты-коммунисты поддержали либералов, которые устроили травлю телеведущего Владимира Соловьева из-за вырванной из контекста фразы о Гитлере. Рашкин поддержал эту инициативу, обратившись в Гепрокуратуру.

«Раскол в КПРФ – между подлинно оппозиционной и сервильно-бюрократической фракциями – нарастает. Вторая победит, но вся партия в результате – проиграет», – прокомментировал ситуацию либеральный политолог Станислав Белковский.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов утверждает, что партия сохраняет единство.

«Эти сказки про раскол мы слышим каждые две-три недели. КПРФ – живая, боевая, укорененная партия, которая действует в разных условиях. У нас есть часть боевая, уличная. У нас есть высококвалифицированные парламентские специалисты. У нас есть деятели культуры. Какая-то часть менее активная, какая-то более. Пиарьте парию дальше, разговоры о расколе нас только вдохновляют», – сказал Обухов в интервью РБК, уточнив, что имел в виду «боевитую» часть партии.

Примечательно, что Обухов оспаривает у Навального первенство расследования о «дворце Путина», утверждая, что лично провел его еще в 2011 году. При этом он на партийном сайте положительно оценил протесты навальнистов, которые, по его мнению, сломали инерционный сценарий выборов в Госдуму РФ.

«Сергей Обухов отвечает сегодня за формирование предвыборной стратегии КПРФ и, судя по всему, она перехватит не только повестку Навального, но и его главную мишень для критики – президента Владимира Путина. Ключевыми фигурами этой стратегии станут радикальные лидеры КПРФ в регионах. Это опытные и прагматичные до мозга костей люди, способные к расчетливой тактической игре. Судя по их политическим биографиям, они не стесняются в средствах, если те ведут к росту рейтинга и победе на выборах. Когда нужно, легко идут на сотрудничество и с либералами, и с крупным бизнесом, и с провластными структурами. Коммунистическая партия Российской Федерации. Партия давно обзавелась штурмовым отрядом из региональных Навальных, которые значительно популярнее «берлинского пациента» в суровой нестоличной России», – пишет издание «Собеседник».

Издание приводит высказывание о Навальном самарского коммуниста Михаила Медведева: «Обвинять Навального в связях с МИ-6 такая же глупость, как обвинять Ленина в шпионаже на немцев». Как утверждает «Собеседник», коммунисты в регионах ведут работу и в силовых структурах, и среди криминалитета.

«Посмотрев внимательно на современную КПРФ, можно сделать вывод о том, что Геннадий Зюганов, не торопясь и не афишируя, построил партийный инкубатор, вырастивший радикальных лидеров, хорошо закрепившихся в российских регионах. Под шумок разговоров о расколе между Зюгановыми и Рашкиным, КПРФ пришла к старту избирательной кампании в Государственную думу не просто подготовленной, а подготовленной и боевой структурой. Она готова забрать свой электорат, приватизировать либеральный протест и не собирается стесняться в средствах», – пишет «Собеседник».

Либеральный политолог Илья Гращенков считает, что активность КПРФ в регионах помешает Кремлю провести запланированную на этот год ротацию губернаторов.

«Стратегия КПРФ нацелена использовать силу админресурса власти против нее же, как в айкидо, а помимо этого – усилить давление через внутренние расколы. Ведь отставка того или иного губернатора неминуемо приведёт к расколу элит и ослаблению штабного ресурса. К тому же приход любого «молодого технократа» без опыта участия в выборах и руководства конкурентной предвыборной кампании, неминуемо парализует любую работу штаба. Учитывая, что времени до выборов – в обрез, любые проволочки позволят коммунистам съесть любого «новенького» с потрохами, именно поэтому тактика «консервации» регионального корпуса (как и состава ГД) сейчас видится наиболее логичной и востребованной для Кремля», – написал Гращенков в своем телеграм-канале.