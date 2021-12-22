КПРФ и ЛДПР сошлись в клинче по принципиальному вопросу

22.12.2021  15:08 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Политика, Россия


Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая сегодня в Госдуме, похвастался спортивными успехами депутатов своей фракции.

«Я хочу поблагодарить своих коллег, которые в ходе небольшой олимпиады (мы проводим ее каждый год) показали прекрасные спортивные результаты. Харитонов обыграл всех в бильярд. Он классный бильярдист, специалист в области сельского хозяйства. Афонин обыграл всех в шахматы, Бабич – в теннис. Наша команда может гордиться тем, как встречает Новый год. Ну, поаплодируйте нашим чемпионам», – попросил Зюганов, однако зал отреагировал слабо.

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая сегодня в Госдуме, похвастался спортивными успехами депутатов своей фракции....


Это возмутило лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Вы говорите, что Харитонов – чемпион по бильярду. А чего он нашего Диденко не позвал-то. Что это за чемпионы подпольные? Пусть сыграет с нашим. Не позвали. Давайте сегодня объявим матч, и выиграет Диденко. И не надо обманывать, что чемпион Харитонов. Так нельзя. Он любого чемпиона побьет в мировом масштабе. Ваш Харитонов к столу не подойдет, когда увидит Диденко с бильярдным кием», – сказал Жириновский.

Коммунисты не смогли замолчать этот выпад. Уже когда слушался другой вопрос, депутат от КПРФ Николая Коломейцев решил уточнить, что парламентские игры организовывал комитет по физической культуре и спорту.

«Наша фракция получила документы о соревнованиях», – сказал Коломейцев и попросил спикера восстановить справедливость.

К счастью, Жириновский в этот момент вышел из зала, и Вячеслав Володин попросил депутатов от ЛДПР передать своему лидеру информацию Коломейцева.

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