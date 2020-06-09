КПРФ, МИД и аппарат Союзного государства наводнены агентами Лукашенко – журналист

09.06.2020, Москва, Елена Острякова

КПРФ лоббирует интересы президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москве.

Об этом на youtube-канале Романа Юнемана заявил журналист сайта «Спутник и Погром» Кирилл Аверьянов-Минский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они некритично относятся к политике Лукашенко. Когда он говорит, что Великая Отечественная война – это «не наша война», это должно коммунистов как-то напрягать. Но это вообще на них не действует. Это непробиваемые ребята.

Они с упорством, достойным лучшего применения, здесь, в Москве, Лукашенко помогают. Во всех нефтегазовых конфликтах они встают на сторону Лукашенко. Самым главным иностранным агентом в России являются коммунисты, которые топят за режим Лукашенко, который является антирусским», – сказал Аверьянов-Минский.

Он считает, что Лукашенко имеет своих агентов также в МИД РФ и в органах Союзного государства.

«Интеграция России и Белоруссии идет так, как идет, в том числе потому, что в российском МИД сидят проводники интересов Лукашенко. Аппарат Союзного государства лоббирует нарратив, который формируется в Минске. При этом, любая деятельность, которую Россия пытается в Белоруссии вести в своих интересах, она всячески пресекается и выжигается», – отметил Аверьянов-Минский.