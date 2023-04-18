КПРФ: Национализация неизбежна

Госдума внесла сегодня изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают штраф в размере от 3 до 5 миллионов рублей, когда исполнитель гособоронзаказа получил более миллиона рублей излишнего дохода. Также закон вводит ответственность за совершение незаконных действий, если они привели или могут привести к ненадлежащему исполнению договора о государственном оборонном заказе.

Новый закон горячо приветствовал представитель КПРФ Алексей Куринный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Абсолютно правильный и своевременный законопроект. Это мозаика, выстраиваемая в последнее время в качестве варианта государственного управления. Пока это касается только военно-промышленного комплекса, что вполне объяснимо и разумно в нынешних условиях. Идет аккуратная перестройка государства под цели, которое оно ставит перед бизнесом. Долгое время у нас говорили, что бизнес у нас неприкосновенен, что его нельзя трогать. До сих пор апологеты такой позиции в правительстве присутствуют. Но это не так. К счастью, задачи, которые стоят перед государством, требуют вмешательства и в эти процессы. Речь идет о государственном управлении и штрафах за попытку уйти от выполнения госзаказов, завысить их стоимость», – сказал Куринный.

Он предрекает, что в дальнейшем трансформация приведет в государственному управлению и национализации предприятий.

«Это абсолютно правильно, но следующим элементом все равно будет национализация, кто бы что ни говорил. Потому что только государственное предприятие в сфере ВПК на сегодня позволяет выполнять грандиозные стратегические задачи, которые стоят. Не надо бояться или пугаться, потому что национализация применяется и в сугубо капиталистических странах той же Западной Европы», – сказал Куринный.