КПРФ обвинила “ЕдРо” в провале программы восстановления Севастополя после Украины

25.03.2019, Севастополь, Максим Карпенко

Постоянные склоки во власти Севастополя, устроенные представителями «Единой России», привели к тому, что в городе провалено выполнение федеральной целевой программы и заторможено его развитие.

Об этом на митинге в Севастополе заявил глава местной организации КПРФ Василий Пархоменко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Коммунист заявил, что «единороссы» оказались неспособными вывести город из кризиса и наладить эффективное управление Севастополя.

«Партия «Единая Россия», имея всю полноту власти в Севастополе, занимается только дележом властных полномочий, а не подъёмом жизненного уровня севастопольцев. Постоянная грызня между депутатами Заксобрания и Правительства города, провал федерально-целевых программ, нежизнеспособная общественная палата, низкие зарплаты, рост цен на продукты, тарифы, транспорт, коррупция, пенсионный геноцид — вот пятилетний итог правления бездарной «Единой России», – заявил Пархоменко.