КПРФ обвиняет ЦБ в работе на банкиров и олигархов

Елена Острякова .  
21.09.2023 22:32
  (Мск) , Москва
Просмотров: 199
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Финансы


Центробанк (ЦБ) России поднял ключевую ставку на два месяца раньше роста инфляции до 11,5%, о котором он знал, чтобы поднять доходность банковской системы.

Об этом сегодня в кулуарах Госдумы заявил депутат от КПРФ Николай Арефьев, передает корреспондент «Политнавигатора».

Центробанк (ЦБ) России поднял ключевую ставку на два месяца раньше роста инфляции до 11,5%,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Выходит, у нас ЦБ заботится только о деньгах банкиров, но не об экономике. Банкиры получат свое, ключевая ставка их обогатит. А что будет с экономикой? На сегодняшний день в коммерческих банках кредиты от 21 до 40%. Может такие проценты платить наша экономика? Не сможет. Если экономика кредита не возьмет, остановятся заводы, импортозамещения не будет никакого. А тогда какой же смысл во всей этой денежно-кредитной политике, если мы возвращаемся к тому, от чего ушли», – сказал Арефьев.

Он прогнозирует череду банкротств и утверждает, что «экономика грохнулась, а количество олигархов выросло на 22 человека, их состояние увеличилось на 15 трлн руб, а бюджет при этом потерял 3,5 трлн руб».

«Получается, что наша экономика работает не на страну, а на какую-то кучку олигархов, которым достается куча прибыли – вместо того, чтоб эта прибыль работала на всю нашу экономику», – заявил Арефьев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть