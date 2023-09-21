КПРФ обвиняет ЦБ в работе на банкиров и олигархов

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Центробанк (ЦБ) России поднял ключевую ставку на два месяца раньше роста инфляции до 11,5%, о котором он знал, чтобы поднять доходность банковской системы.

Об этом сегодня в кулуарах Госдумы заявил депутат от КПРФ Николай Арефьев, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Выходит, у нас ЦБ заботится только о деньгах банкиров, но не об экономике. Банкиры получат свое, ключевая ставка их обогатит. А что будет с экономикой? На сегодняшний день в коммерческих банках кредиты от 21 до 40%. Может такие проценты платить наша экономика? Не сможет. Если экономика кредита не возьмет, остановятся заводы, импортозамещения не будет никакого. А тогда какой же смысл во всей этой денежно-кредитной политике, если мы возвращаемся к тому, от чего ушли», – сказал Арефьев.

Он прогнозирует череду банкротств и утверждает, что «экономика грохнулась, а количество олигархов выросло на 22 человека, их состояние увеличилось на 15 трлн руб, а бюджет при этом потерял 3,5 трлн руб».

«Получается, что наша экономика работает не на страну, а на какую-то кучку олигархов, которым достается куча прибыли – вместо того, чтоб эта прибыль работала на всю нашу экономику», – заявил Арефьев.