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07.03.2019, Москва,   Галина Шершнева
 
Права человека, Россия
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КПРФ отстаивает право народа неприлично выражаться о власти

Коммунисты возмущены принятым сегодня в Госдуме РФ законом, который предусматривает для граждан административную ответственность за распространение информации об исполнительных органах власти «в неприличной форме».

Об этом в кулуарах парламента заявил депутат от КПРФ Юрий Синельников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Известно, что наша ненормативная лексика делится на нецензурную и неприличную. Неприличные слова – это жаргон и вульгарные выражения. Закон обладает неопределенностью. Потому что в неприличной форме можно употреблять и приличные слова. Это ограничивает критику простым человеком органов власти. Простые люди используют слова, которые не отнесены к категории нормативных», – сказал Синельников.

Согласно принятому сегодня закону, за распространение в Интернете информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции РФ и органам государственной власти предусмотрены штрафы.

За совершение правонарушения впервые штрафы составят от 30 до 100 тысяч рублей, за повторное правонарушение предусматривается более высокий штраф – в размере от 100 до 200 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. А для злостных правонарушителей, подвергнутых наказанию за аналогичные правонарушения более 2-х раз, предусматривается усиленная административная ответственность со штрафом от 200 до 300 тысяч рублей или административным арестом до 15 суток.

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