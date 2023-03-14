КПРФ: правительство России разрешило вывезти из страны триллион долларов

Снятие всех ограничений на вывоз иностранной валюты за рубеж, которое рассматривает правительство РФ, приведет к разорению России.

Об этом сегодня журналистам в Госдуме заявил депутат от КПРФ Николай Арефьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В условиях, когда на нашу страну заведено 14 тысяч санкций, когда у нас не хватает денег на импортозамещение, когда не выполняются наши национальные проекты, правительство почему-то думает не о том, как найти деньги на импортозамещение, а как вывезти из страны валюту. Не тем правительство занимается. Аргумент такой: нам не доверяют, потому что мы не выпускам валюту. А вот если мы откроем все двери, тогда к нам придут иностранные инвестиции, и любой иностранный инвестор сможет свои деньги забрать назад. Для детей эта сказка, наверное, вполне подходит, а из людей мало мальски смыслящих никто в это не поверит. Мы выпускаем свои, а потом ждем чужие. Да не придут к нам чужие. Не то время. Под санкции никто не будет ввозить иностранные инвестиции в Россию для того, чтобы ее развивать. Все боятся американских санкций», – сказал Арефьев.

Он напомнил, что после того, как в феврале прошлого года вывоз валюты был полностью запрещен, правительство потом постепенно снимало ограничения. В итоге во второй половине 2022 года был разрешен вывод одного миллиона в месяц.

«Посчитайте так: у нас 101 тысяча долларовых миллионеров. Вот они по одному миллиону в месяц вывезут. Это будет 101 миллиард. А если за год – это будет 1 трлн 200 млрд долларов. Эта сумма сопоставима с той, которая официально вывезена за 30 лет нашими нуворишами. Нам это надо? А если мы снимем ограничения, тогда что же останется в стране? Почему мы выпускаем иностранную валюту, она, что, нам не нужна?», – недоумевал Арефьев.

Он считает, что ограничения снимаются в интересах олигархов, которые сами покинули страну и теперь хотят вывезти все свои капиталы.