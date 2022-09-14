КПРФ призывает к ответу Набиуллину вместе с Центробанком

Фракция КПРФ внесет в Госдуму законопрект о финансовом суверенитете России.

Об этом сегодня журналистам заявил депутат Николай Коломейцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш закон предлагает, как это есть в 19 из 20 странах большой двадцатки, ввести ответственность ЦБ за рост экономики, за стабильность и обоснованность процентных ставок. Мы считаем, что ЦБ у нас ведет антигосударственную валютную политику. Вдумайтесь, только за первое полугодие из страны утекло 138, прогнозируют – 242 млрд долларов. Это при разговорах о том, что нам нужны иностранные инвестиции. Мы 30 лет слушаем эту мантру, но инвестиций как не было, так и нет, еще и свои уводят», – сказал Коломейцев.