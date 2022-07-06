КПРФ: «пятая колонна» пытается сократить военные расходы во время СВО

Министерство финансов РФ, возглавляемое Антоном Силуановым, сокращает военные расходы в условиях СВО.

Об этом сегодня с трибуны Госдумы заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Открываю вчера послание Силуанова (пока оно еще засекречено). Ориентировки на будущее, как будет формироваться бюджет на трехлетку. Сообщаю вам по секрету: из 62 программ, которые мы утвердили, 59 будет урезаться. Причем отстригают, как кустарник все подряд: 15-25 миллиардов без разбору. Даже научно-технические программы и оборонные сократили.

Я не знаю, что там сидит за «пятая колонна», но если у Мишустина она себя так ведет в условиях военно-политической обстановки, то это абсолютно недопустимо», – сказал Зюганов.