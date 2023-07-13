КПРФ пытается оттянуть Россию от МВФ

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КПРФ внесла в Госдуму законопроект о выходе России из соглашений с Международным валютным фондом.

Об этом сегодня ы кулуарах российского парламента сообщил журналистам депутат-коммунист Евгений Бессонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы, Компартия, задаем в очередной раз вопрос, почему до сих пор РФ не выходит из международных договоров с недружественными странами. Ведь до сих пор Россия взаимодействует с МВФ ВТО. По отношению к России – больше 15 тыс санкций, а мы еще выдерживаем нормы, которые нам регламентирует ВТО», – сказал Бессонов.

Он возмущен тем, что Минфин РФ санкционирует вывод средств из страны.

«Мы не можем поддерживать этот бюджет, в результате которого огромные средства были вывезены из России. 300 млрд долларов ЗВР заморожены. Эти деньги должны работать на экономику. 3 трлн 200 млрд рублей – вернули акцизы нефтяным компаниям, «самым нищим» у нас в стране. А на весь АПК потратили 500 млрд. Мы не согласны с этим и говорим, что Министерство финансов работает не на страну. Это происходит потому, что, к сожалению, Россия не вышла еще из тех международных договоров, которые сковывают нашу страну», – сказал Бессонов.