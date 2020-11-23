КПРФ пытается заработать очки на теме недовольства сносом «хрущёвок» в Москве

23.11.2020, Москва, Елена Острякова

Депутаты Госдумы РФ от КПРФ пытаются мобилизовать москвичей на борьбу с программой реновации – переселения из старых «хрущевок» в новостройки.

Депутат Денис Парфенов провел встречу в избиратели в Медведково, где жители недовольны уплотнительной застройкой на проезде Шокальского. Там возводят здание площадью 30 000 кв. м. чтобы расселить 9-этажку площадью 7353 кв. м. При этом району, как сказали участники схода, остро не хватает социальной инфраструктуры.

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«Коварство программы реновации заключается в том, что людей искусственно сталкивают лбами. Одним нужно жилье, а другим не нужно, чтобы им уничтожили среду существования. Не довольны и те, кого переселяют, и те, к кому переселяют», – сказал Парфенов.

На сход Медведкова приехали представители других районов Москвы, где существуют такие же проблемы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Полиция наблюдала за мероприятием и задержала гражданина с плакатом (на встрече с депутатом такой вид активности запрещен). Люди были возмущены действиями правоохранителей.

Федеральный закон о реновации в Москве был принят в 2017 году. Примечательно, что тогда депутаты от КПРФ его поддержали. Так, Алексей Русских выступал за расширение программы на всю Россию.. По его данным на программу реновации в масштабах России понадобится порядка 600 млрд руб, поскольку в стране за последние 20 лет объем ветхого жилья увеличился в 3 раза, аварийного – в 7 раз, 40 млн граждан живет в аварийных, ветхих или требующих ремонта домах.