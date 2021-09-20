КПРФ собирает майдан в центре Москвы

20.09.2021 15:00 (Мск), Москва, Елена Острякова

По итогам подсчета более 95% бюллетеней на выборах в Госдуму РФ по федеральным спискам «Единая Россия» смогла взять почти половину голосов – 49,6%. Второе место досталось КПРФ, у нее 19,2%. Ее вечные соперники ЛДПР и «Справедливая России» на этот раз ощутимо отстают, у них соответственно 7,5% и 7,4%. Джокером нынешней кампании стала партия «Новые люди», набравшая 5,4%. Явка была высокой – более 45%.

Первая реакция лидера КПРФ Геннадия Зюганова была радостной. «Такой поддержки, как сейчас, у нас не было с 1996 года. Избиратель нас услышал, он нам поверил, за нас проголосовал», – сказал он.

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Близкий в КПРФ публицист Борис Кагарлицкий заявил, что Дальний Восток и Восточная Сибирь по итогам выборов стали новым «красным поясом» России. В Иркутской области КПРФ набрала 28% голосов, в Магаданской области – 21,7%, а в Якутии КПРФ заняла первое место, набрав 35% и опередив «Единую Россию».

Но ликование длилось недолго. И майданные настроения в КПРФ стали побеждать. Московская парторганизация, которой руководит сочувствующий блогеру-уголовнику Валерий Рашкин, заявила, что она не согласна с итогами кампании и позвала москвичей на массовый протестный митинг, который состоится сегодня вечером на Пушкинской площади.

Компартия намерена потребовать отмены электронного голосования (именно по его итогам в столице коммунисты потеряли лидерство сразу в нескольких одномандатных округах). На акцию КПРФ призывает прийти не только своих сторонников, но и всех тех, кто недоволен результатами.

А в Краснодарском крае партия заранее раздала своим представителям особое мнение о непризнании выборов. Там готовится массовый бойкот результатов голосования.

Очевидно, что смена настроений у коммунистов произошла под воздействием их новых союзников – прозападных несистемных либералов, которые через свои СМИ-иноагенты трубят о массовых фальсификациях.

На текущий момент главный враг оппозиции – электронное голосование, публикация результатов которого задерживается по техническим причинам. Считается, что такой формой волеизъявления воспользовались в основном лояльные, а потому ленивые избиратели, действовавшие по принципу: «Единая Россия» все равно победит, так зачем тащиться на участок.

Навальнисты справедливо опасаются, что голоса электронного голосования существенно скорректируют ситуацию по одномандатным округам, где была задействована их система «умного голосования» (УГ), сводящаяся к принципу: кто угодно, только не единоросс. Фаворитами УГ были коммунисты.

В эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Рашкин рассыпался в благодарностях перед Навальным за его «замечательную систему», хотя и отрицал, что теперь чем-то обязан блогеру-уголовнику.

«Вы не извращайте идею Навального Алексея. У него чёткое понимание, чёткое: ставить на сильного кандидата. Никогда не было обязательств. Я благодарил и буду благодарить. Благодарил на выборах в Мосгордуму, не скрывал. И сейчас не скрываю. Благодарны, конечно благодарны: благодарны любому гражданину, протестной группе, партии и движениям, Навальному, команде Навального, что они озвучили поддержку», – сказал Рашкин.

Политолог Евгений Минченко предположил, что лидер московских коммунистов поставил своими благодарностями лидера КПРФ в щекотливое положение.

«Я думаю, что Зюганов теперь крестится и думает, что с этим делать», – сказал Минченко в эфире того же «Эха Москвы» и оказался неправ.

К полудню понедельника коммунистический патриарх вдруг сменил риторику и публично обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

«Остановите своих церберов, которые превращают выборы в грязную кухню. Это грозит стабильности в стране. Мы от Сахалина до Томска фактически имеем равные результаты (с «Единой Россией»), что дает основания заявить, что ветер свободы, ветер возрождения страны и справедливости сегодня дует с востока», – пафосно заявил Зюганов.

Такая резкая смена настроений вызвала опасения у эксперта комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадима Манукяна.

«А вам не кажется, что оппозиция решила перейти к реализации белорусского сценария в России? Обратите внимание, как начинают массово вываливаться в телеге протоколы с отдельных участков, и это выдается за мнение городов или даже целых регионов. Особенно усердствуют соратники Ходорковского. Использование этой технологии год назад позволило вывести на улицы десятки тысяч людей. Будьте бдительны!» – написал он в своем телеграм-канале.

Сергей Удальцов, который отбыл тюремный срок после участия в массовых волнениях на Болотной площади в 2012 году, предостерегает КПРФ от использования майданных технологий. Он слишком хорошо знает, насколько ненадежны либералы-навальнисты как союзники: на Болотной они стояли вместе с ним, а сел только он.

Сейчас Удальцову запрещена публичная политическая деятельность, поэтому вместо него выдвигалась по одномандатному округу в Москве от КПРФ Анастасия и победила. Она была включена в систему УГ, но Удальцов в отличие от Рашкина не считает нужным благодарить Навального.

«Призываю КПРФ не устраивать майдан на Пушкинской площади!!!», – написал он.

Политолог Марат Баширов считает, что своей победой КПРФ обязана вовсе не Навальному, а… власти. Ей выгодна оппозиция, состоящая из сталинистов. Это может остановить Запад в задекларированном желании не признавать российские выборы.

«Возможно, что это своеобразная плата на победу ЕР – фантомный камбэк в 90-е. Это должно испугать, кстати, Запад и показать, что лучше помогать ЕР и президенту Путину, чем позволить укрепиться коммунистам (они же не знают, что это давно не те коммунисты). Думаю, что ЕР окоротит КПРФ, не дав им комитеты», – написал Баширов.