КПРФ требует вернуть правду о «катынском расстреле»

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КПРФ будет настаивать на том, чтобы из российских учебников истории был исключен фальсифицированный эпизод о так называемом «катынском расстреле».

Об этом сегодня журналистам в Госдуме РФ заявил депутат Николай Иванов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Педагогическое сообщество возмутилось тем, что в новый учебник истории попала геббельсовская версия о том, что в годы войны органами НКВД было расстреляно 22 тыс польских офицеров в Катыни. Это абсолютно ложная версия, которую Геббельс произнес еще в 1943 году. Нюрнбергский трибунал опроверг это и убедительно доказал, что расстрел был произведен немецкими фашистами. Это подтвердили польские эксперты и немецкие солдаты из зондеркоманды. А как иначе, когда в телах немецкие пули, немецкие гильзы валяются в окопах, а на руках у расстрелянных – шпагат, который производился только в Германии, а не в СССР? Доказательства были налицо. До 1992 года ни у кого не возникало сомнений», – сказал Иванов.

Он также требует отменить постановление Госдумы от 2010 года о «катынском расстреле», в котором выражалось «глубокое сочувствие всем жертвам необоснованных репрессий».

«В условиях СВО, когда Польша ведет откровенно враждебную России политику, настало время и нам наступать на информационном фронте. Поэтому я буду предлагать отменить постановление 2010 года о Катынской трагедии. Изъять из учебника истории тезис о том, что расстрел произведен офицерами НКВД и заменить его на реальный. Я также буду предлагать заменить катынский расстрел на расстрел в козьих горах. Катынь находится далеко от места расстрела, «кат» по-польски – это палач. Это название выбрал Геббельс, чтобы демонизировать сам факт расстрела», – сказал Иванов.

Депутат также предлагает прекратить в России практику установки польских мемориалов.