КПРФ уличили в подготовке путча совместно с Навальным

15.10.2020, Москва, Елена Острякова

В России готовится госпереворот, который возглавит эвакуированный на Запад якобы после отравления либерал Алексей Навальный.

Об этом в своем телеграмм-канале написал доцент кафедры РАНХиГС Сергей Карнаухов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хозяева Навального сделали из событий в Белоруссии главный вывод, что без радикального лидера майдан невозможен. Для России это тем более актуально, так как структура протеста уже выстроена, и она замкнута на Навального. Поэтому для предстоящих волнений им нужен Алекс… Муть вокруг отравления и крышевания настолько уже заметна, что становится неудобно… Решили сыграть в госпереворот? Ну-ну», – написал Карнаухов.

Он полагает, что для успеха переворота готовится союз Навального и КПРФ. В подтверждение своих слов Карнаухин приводит выписку из перехвата обращения «коммуниста Иванова», который просит Навального о сотрудничестве в обмен на раскрытие служебных данных, в частности ГАС «Выборы».

«Одних миньонов Навального для протеста и мятежа в России мало. Нужен реальный электорат. Для этого хозяева Навального фактически срастили болотных и коммунистов», – написал Карнаухов.